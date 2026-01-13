ICE lanza gases lacrimógenos contra activistas que se manifestaban tras el asesinato de Renee Good

Momentos de tensión se vivieron este martes 13 de enero cuando agentes de inmigración (ICE) lanzaron gases lacrimógenos en contra de activistas y estudiantes que se manifestaban por las acciones violentas de la dependencia en los Estados Unidos, principalmente el asesinato de Renee Good.

Las redadas contra migrantes se han vuelto impopulares en ciertos sectores progesistas de la sociedad estadounidense, la cual busca llevar el caso hasta un tribunal federal, y lograr que los uniformados se marchan de la ciudad. No se ha fijado una audiencia sobre la solicitud.

El Departamento de Seguridad Nacional se comprometió a enviar más de 2,000 agentes de inmigración a Minnesota, uno de los despliegues más grandes en el país. En las imágenes que han circulado en redes sociales se aprecia el momento en que las vialidades se llenan de gas.

Buscan llevar casos de ICE a un Tribunal Federal

Dicho acto de represión se llevó a cabo en la zona de Brooklyn Park, Minnesota, donde estudiantes que protestaron contra la operación de control migratorio abandonaron la escuela, como lo han hecho alumnos en otros lugares esta semana por las acciones contra migrantes.

La demanda presentada dice que el Departamento de Seguridad Nacional está violando la Primera Enmienda y otras protecciones constitucionales al enfocarse en un estado progresista que favorece a los demócratas y da la bienvenida a los inmigrantes.

«Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas en Minnesota, y debe detenerse», afirmó el fiscal general del estado, Keith Ellison.

Seguridad Nacional dice que ha realizado más de 2.000 arrestos en el estado desde principios de diciembre y promete no retroceder. En respuesta a la demanda del lunes, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a las autoridades de Minnesota de ignorar la seguridad pública.

