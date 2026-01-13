Llaman a votar para que Tampico gane por segunda vez premio turístico internacional

La directora de Turismo del Ayuntamiento porteño, Karime Cámara Chain, hizo un llamado a la ciudadanía para que participe con su voto a favor del Festival Internacional de Jazz, actualmente finalista en el Festival Internacional de Turismo

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Con la meta de que Tampico obtenga por segunda ocasión el premio internacional “Excelencias Turísticas”, la directora de Turismo del Ayuntamiento porteño, Karime Cámara Chain, hizo un llamado a la ciudadanía para que participe con su voto a favor del Festival Internacional de Jazz, actualmente finalista en el Festival Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en España.

La funcionaria invitó a las y los tampiqueños a respaldar este proyecto cultural y turístico a través de las plataformas oficiales. “Pueden ingresar a la página de Turismo Tampico o de tampicogob… ayúdenos votando para que sea seleccionado el Festival de Jazz como ganador. Es un festival que además de cultural es turístico; se realizó en octubre en el marco del Festival del Seno y fue todo un éxito”

Expresó que en su primera edición contó con artistas de España, Cuba y Estados Unidos.

Cámara Chain e indicó que la competencia es de talla mundial, al participar cientos de proyectos turísticos.

“Mil 500 postulaciones tuvieron; de ahí, se seleccionaron casi 300 o 350, y entre ellos está el Festival de Jazz. Estamos concursando como finalistas”

Indicó que los ganadores se darán a conocer el próximo 21 de enero, durante un evento realizado en el marco de Fitur, en Madrid, España.

Finalmente, recordó que el plazo para emitir el voto ciudadano vence mañana miércoles 14 de enero de 2026, por lo que exhortó a la población a sumarse en el enlace:

https://www.caribbeannewsdigital.com/es/premios-excelencias-turisticas-2025-votacion?fbclid=IwdGRjcAPTm7NjbGNrA9ObqWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHipbKFdJ3OmBqwy2LjagS_MjtsNmEznK2SLEy7RCZ0C9oK6FOnesMZppKqMM_aem_QBKnIXv27V3y7bxrLAuqwg

en apoyo a la iniciativa que posiciona a Tampico en el ámbito turístico internacional.