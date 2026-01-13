Obra pública y viaducto detonarían empleo y crecimiento en la construcción durante 2026: CMIC Tamaulipas

Pablo Eduardo Haro Panduro, presidente de la CMIC Tamaulipas, explicó que se trata de una obra estratégica que detonará empleo y actividad económica regional.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El 2026 pinta favorable para el sector formal de la construcción en el sur de Tamaulipas, con importantes proyectos de inversión pública, entre éstos el viaducto que conectará a Tampico con Altamira, con una inversión estimada superior a los 6 mil 400 millones de pesos, afirmó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el estado.

“Se habla mucho del viaducto de Altamira y una inversión estimada en más de 6 mil 400 millones de pesos; son 4.6 kilómetros con capacidad para 25 mil vehículos diarios. Todavía está en tema de proyecto, en días pasados había gente trabajando haciendo estudios de suelo”

El dirigente confió en que las empresas locales sean consideradas en las licitaciones.

Además del viaducto Tampico–Altamira, Haro Panduro señaló que en Tamaulipas permanecen en proceso diversos proyectos de infraestructura, principalmente en materia hidrosanitaria y educativa, así como trabajos de mantenimiento urbano en distintos municipios.

“Infraestructura educativa, aulas nuevas; ha habido muchas obras de drenaje y en los municipios hay mucho bacheo”

Por otro lado, el presidente de la CMIC Tamaulipas reconoció el desempeño del organismo a nivel nacional, al informar que la delegación estatal obtuvo el tercer lugar en capacitación entre 44 delegaciones del país, resultado del trabajo constante para profesionalizar al sector.

Lo anterior fue informado en una reunión con representantes de medios de comunicación, en la que presentó a Eduardo Torres como nuevo gerente del organismo, en relevo de Blanca Avilés tras 41 años de servicio, acompañado por integrantes de la directiva estatal como Hortencia Lara Mendiola, vicepresidenta de sostenibilidad y emprendimiento y de Ricardo Ruiz Soria, vicepresidente de desarrollo institucional.