Realiza IMSS Tamaulipas primera procuración multiorgánica del año en el HGR No. 6

Por. José Luis Rodríguez Castro La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas realizó con éxito la primera procuración multiorgánica del año en el Hospital General Regional (HGR) No. 6.

De acuerdo con un comunicado fue gracias a la decisión altruista de un joven originario de Tampico, quien en vida manifestó a su familia su voluntad de ser donador de órganos.

El procedimiento fue efectuado por un equipo multidisciplinario integrado por personal médico del HGR No. 6 de Ciudad Madero y de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 de Monterrey, luego de que el joven falleciera a causa de una encefalopatía isquémica.

El informe revela que previo al inicio de la cirugía, personal médico, familiares y derechohabientes del hospital rindieron un homenaje al donante mediante un pasillo de aplausos, como muestra de respeto, gratitud y reconocimiento a su generosidad.

La coordinadora de Procuración de Órganos y Tejidos para Trasplantes del HGR No. 6, Diana Patricia Guerrero Amieva, informó que la donación consistió en dos riñones, dos córneas y piel, órganos y tejidos que permitirán mejorar significativamente la calidad de vida de pacientes que se encontraban en lista de espera.

Detalló que, como parte de la logística implementada, los riñones fueron trasladados a la UMAE No. 25 de Nuevo León, mientras que las córneas se enviaron al Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS, en la Ciudad de México, garantizando así su traslado oportuno y en condiciones óptimas.

La especialista destacó que la procuración y el envío de los órganos se realizaron de manera prioritaria, gracias a la coordinación entre el personal médico y los equipos de apoyo, lo que permitió reducir los tiempos y favorecer el éxito de los trasplantes.

Finalmente, recordó que la donación de órganos es un acto de altruismo que salva vidas, e invitó a la población a registrarse como donadora voluntaria a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) o en la página oficial del IMSS, para contribuir a brindar una nueva oportunidad de vida a quienes lo necesitan.