Reconocen a Armando Martínez por su trabajo en favor de la comunidad altamirense

La distinción fue otorgada por el Círculo Ciudadano y Fuerzas Humanísticas por México A.C.

ALTAMIRA, TAM.- En reconocimiento a su labor al frente del Gobierno Municipal de Altamira, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez recibió un reconocimiento especial por parte del Círculo Ciudadano y Fuerzas Humanísticas por México A.C., organización integrada por líderes sociales y ciudadanos comprometidos con la transformación social y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Durante la reunión, integrantes de este organismo —conformado por alrededor de 90 líderes y ciudadanos que funcionan como un observatorio ciudadano— expusieron al presidente municipal su modelo de participación ciudadana, enfocado en el mejoramiento de las políticas públicas y en la construcción de iniciativas ciudadanas bajo principios de humanismo, inclusión y atención a la realidad social.

El Círculo Ciudadano realiza asambleas comunitarias semanales, en las que se analizan, a través de diversos comités, las principales problemáticas y necesidades de la comunidad, particularmente en temas de desarrollo económico, educativo y urbano, con el objetivo de generar propuestas que contribuyan a un mejor vivir para la sociedad.

En este contexto, la organización reconoció el trabajo extraordinario del alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, destacando su apertura al diálogo, su disposición para escuchar a la ciudadanía y su compromiso con el desarrollo integral del municipio de Altamira, cualidades que —señalaron— fortalecen la gobernanza y la participación social.

A la reunión asistieron integrantes de la mesa directiva del Círculo Ciudadano y Fuerzas Humanísticas por México A.C., entre ellos el Dr. Ricardo Manzur Oudie, presidente; el Lic. José Ángel Heftye Hernández, secretario; y el Lic. Jorge Carreño Leura, coordinador de comités, así como otros miembros de este organismo ciudadano.

Este encuentro reafirma la importancia de la colaboración entre sociedad civil y gobierno para la construcción de políticas públicas más cercanas a la gente y orientadas al bienestar colectivo.