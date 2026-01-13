Se incendia camioneta en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una camioneta particular se incendió la mañana de este martes en calles de la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El incidente fue atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Madero, quienes acudieron al sitio para controlar y sofocar el fuego que consumía la unidad.

De acuerdo con la información preliminar, hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que se realizará una investigación para determinar el inicio del fuego.

Durante las labores de emergencia no se reportaron personas lesionadas, ni daños a otros vehículos o propiedades cercanas, confirmaron las autoridades.

Tras controlar la situación, la zona fue asegurada de manera preventiva, mientras se llevaban a cabo las maniobras para evitar riesgos adicionales a los automovilistas que circulaban por el sector.