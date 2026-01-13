Sur de Tamaulipas cierra filas por la paz y la justicia cívica

Los Consejos de Paz y Justicia Cívica fungirán como órganos rectores para la aplicación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, cuyo objetivo es transitar de un esquema punitivo a uno preventivo.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Positiva resulta la apertura a la comunidad LGBTTTIQ+ del Consejo Estatal y en los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, encabezada por el gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, con la participación de autoridades de Altamira, Tampico y Ciudad Madero.

El Lic. Celso Pérez Ruiz, presidente del Consejo Directivo de Tendremos Alas A.C., rindió protesta como integrante ciudadano del Consejo Municipal de Altamira, representando a organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad LGBTTTIQ+ y expresó.

“Hoy se reconoce que la paz se construye con pluralidad; contar con un espacio para la comunidad LGBTTTIQ+ en estos consejos es un paso decisivo hacia la justicia social y la reconstrucción del tejido social con una base legal sólida”

Manifestó que se marca el inicio de una estrategia integral para fortalecer la convivencia social y la seguridad ciudadana.

Durante el acto, se formalizó la creación de los comités en nueve municipios de la entidad, como primer paso de una política pública que se extenderá a todo Tamaulipas.

La ceremonia contó con la presencia de la Mtra. Clara Luz Flores Cabrales, directora general de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, así como del secretario general de Gobierno, Lic. Héctor Joel Villegas González, quienes respaldaron el modelo de justicia cívica impulsado por el estado.

Los Consejos de Paz y Justicia Cívica fungirán como órganos rectores para la aplicación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, cuyo objetivo es transitar de un esquema punitivo a uno preventivo. Este modelo contempla la resolución alternativa de conflictos, sanciones con enfoque restaurativo y la atención a las causas que originan faltas administrativas, evitando que deriven en conductas delictivas.

En la zona conurbada, asumieron la presidencia de sus respectivos consejos municipales la Mtra. Mónica Villarreal Anaya, alcaldesa de Tampico; el Dr. Armando Martínez Manríquez, presidente municipal de Altamira; y el Lic. Erasmo González Robledo, alcalde de Ciudad Madero, quienes refrendaron el compromiso de trabajar de manera coordinada por la cohesión social del sur del estado.

Además se reconoció la integración de funcionarios municipales de áreas clave como bienestar social, salud pública y secretarías de ayuntamiento, fortaleciendo el carácter operativo de los consejos.

Con esta instalación, el sur de Tamaulipas se suma de manera activa a una estrategia estatal que apuesta por la prevención, la inclusión y el orden público, sin discursos huecos ni ocurrencias.

En un mensaje de unidad institucional, el gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, encabezó la instalación del Consejo Estatal y de los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, con la participación de autoridades de Altamira, Tampico y Ciudad Madero, lo que marcó el inicio de una estrategia integral para fortalecer la convivencia social y la seguridad ciudadana.

Durante el acto, se formalizó la creación de los comités en nueve municipios de la entidad, como primer paso de una política pública que se extenderá a todo Tamaulipas.

La ceremonia contó con la presencia de la Mtra. Clara Luz Flores Cabrales, directora general de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, así como del secretario general de Gobierno, Lic. Héctor Joel Villegas González, quienes respaldaron el modelo de justicia cívica impulsado por el estado.

Los Consejos de Paz y Justicia Cívica fungirán como órganos rectores para la aplicación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, cuyo objetivo es transitar de un esquema punitivo a uno preventivo. Este modelo contempla la resolución alternativa de conflictos, sanciones con enfoque restaurativo y la atención a las causas que originan faltas administrativas, evitando que deriven en conductas delictivas.

En la zona conurbada, asumieron la presidencia de sus respectivos consejos municipales la Mtra. Mónica Villarreal Anaya, alcaldesa de Tampico; el Dr. Armando Martínez Manríquez, presidente municipal de Altamira; y el Lic. Erasmo González Robledo, alcalde de Ciudad Madero, quienes refrendaron el compromiso de trabajar de manera coordinada por la cohesión social del sur del estado.

Además se reconoció la integración de funcionarios municipales de áreas clave como bienestar social, salud pública y secretarías de ayuntamiento, fortaleciendo el carácter operativo de los consejos.

Como parte de la inclusión ciudadana, el Lic. Celso Pérez Ruiz, presidente del Consejo Directivo de Tendremos Alas A.C., rindió protesta como integrante ciudadano del Consejo Municipal de Altamira, representando a organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad LGBTTTIQ+.

“Hoy se reconoce que la paz se construye con pluralidad; contar con un espacio para la comunidad LGBTTTIQ+ en estos consejos es un paso decisivo hacia la justicia social y la reconstrucción del tejido social con una base legal sólida”, expresó.

Con esta instalación, el sur de Tamaulipas se suma de manera activa a una estrategia estatal que apuesta por la prevención, la inclusión y el orden público, sin discursos huecos ni ocurrencias.