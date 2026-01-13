«T-MEC es irrelevante; Estados Unidos no necesita autos de México ni de Canadá»: Donald Trump

El mandatario insistió en que el convenio comercial no representa ninguna ventaja para su país, pese a que a México y a Canadá les gustaría que continuara.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es irrelevante. Durante una visita a una planta de ensamblado de autos en Dearborn, Michigan, el mandatario estadounidense minimizó el acuerdo comercial entre las 3 naciones, a unos meses de su revisión.

«No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante. A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere, lo necesitan», sostuvo el mandatario cuando fue cuestionado al respecto.

Trump insistió en que el convenio comercial no representa ninguna ventaja para su país, pese a que a México y a Canadá les gustaría que continuara. “Ni siquiera pienso en el T-MEC», expresó.

Trump no quiere autos fabricados en México ni en Canadá

Tras el recorrido por la planta, el mandatario estadounidense aseguró que la industria automotriz de su país necesita armar los automóviles ahí, y no en Canadá ni en México, y aunque sus vecinos y socios comerciales quieren que continúe, a él no le importa el T-MEC.

«Quiero ver que a Canadá y México les vaya bien. El problema es que no necesitamos sus productos. Ya saben, no necesitamos autos fabricados en Canadá. No necesitamos autos fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está sucediendo», aseguró.

¿Cuándo se revisará el T-MEC?

El próximo 1 de julio de 2026 tendrá lugar la primera reunión formal del Consejo del T-MEC, integrado por México, Estados Unidos y Canadá, con el fin de revisar los términos y alcances del acuerdo, durante la cual las tres partes pueden decidir si extienden el tratado por 16 años más, hasta 2042.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO