Tractocamiones fuera de control y autos chocolate en la mira: el debate que encendió MVS Noticias Tampico

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.– La circulación de tractocamiones en zonas urbanas fuera de los horarios permitidos y el futuro de los llamados autos chocolate encendieron el debate en el bloque de opinión de MVS Noticias Tampico, en su emisión nocturna conducida por Lubín Jiménez Horak, donde periodistas del sur de Tamaulipas analizaron problemas de movilidad, legalidad y comunicación gubernamental que siguen sin solución.

El panel inició con el relanzamiento de Radio Tamaulipas y el programa “Diálogos con Américo”, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Los participantes coincidieron en que se trata de un proyecto positivo para contrarrestar la desinformación en redes sociales, aunque señalaron la necesidad de transmisiones completamente en vivo, mayor interacción ciudadana y apertura real a preguntas incómodas, de esas que no vienen en guion.

El análisis subió de tono al abordar la circulación de tractocamiones en vialidades urbanas, planteando la pregunta clave: ¿quién manda realmente en este tema? Se expuso que empresas transportistas operan con aparente impunidad, por encima del Reglamento de Tránsito estatal y municipal. Erik Huerta Jaramillo, José Luis García Castillo y David Castellanos Terán coincidieron en que esta práctica representa un riesgo constante para la seguridad vial ante la falta de acciones firmes por parte de las autoridades. Mucho volante grande y poco freno institucional.

Tras la pausa comercial, el foco se trasladó al fin del decreto de regularización de autos chocolate a partir de 2026. Se explicó que los vehículos con placas extranjeras o de organizaciones como ONAPAFA y UCD ya no pueden circular legalmente, lo que constituye una infracción e incluso un posible delito, con aseguramiento de la unidad y del conductor.

Sin embargo, se advirtió que la aplicación selectiva de la norma podría abrir la puerta a actos de corrupción si no se actúa con rigor y sin excepciones.

El bloque cerró con la invitación a la audiencia a participar en la próxima emisión, consolidando este espacio radiofónico como un foro de análisis crítico, directo y sin maquillaje sobre los problemas que afectan a la zona sur de Tamaulipas. Aquí se opina, se incomoda y, de vez en cuando, se dicen verdades que no caben en un boletín oficial.