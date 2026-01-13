Unidos por Jesús Yahir: Convocan a evento para costear su cirugía

El pequeño padece estenosis esofágica severa y requiere una cirugía urgente con un costo de 200 mil pesos.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La comunidad de la zona sur prepara una «Tarde de diversión con causa» para apoyar al menor Jesús Yahir.

El evento artístico se llevará a cabo el próximo martes 20 de enero a partir de las 16:00 horas y la cita es en la calle Gutiérrez Zamora número 12, frente a la escuela Manuel Azueta en Pueblo Viejo.

La cartelera incluye la participación de Jesús Cruz, conocido como «la voz de un Príncipe», y el show de Estrellita Comedia. También se presentarán Selene de Tampico y el equipo de animación Crazy Show.

El costo de entrada al espectáculo es de 30 pesos por persona para contribuir a la meta económica.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la plastia esofágica que el niño necesita para alimentarse de forma normal.

Para quienes no puedan asistir pero deseen colaborar, la familia puso a disposición una cuenta de BBVA a nombre de Alicia Flores, abuela del niño.

El número de tarjeta para depósitos directos es 4152 3144 8039 4710 de Bancomer y cualquier aportación ciudadana, desde un peso, representa una esperanza para la salud de Jesús Yahir.

Para más información sobre el evento o donativos, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 833 411 85 43.