Dan nueva ubicación a subestación de CFE

Luego que se armó un lío por el proyecto de instalación de nueva subestación eléctrica, se tomó la decisión de cambiar la dirección para su construcción

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de la polémica generada por el sitio originalmente propuesto para la instalación de una nueva subestación eléctrica en Ciudad Victoria y tras la cancelación de ese proyecto, la obra ya cuenta con una nueva ubicación en otros polígonos de la capital, donde se determinó su viabilidad técnica y el cumplimiento de todos los requisitos, informó el secretario de Energía del Gobierno de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez.

El funcionario señaló que la subestación eléctrica de Reynosa ya fue concluida y que otras más se encuentran en proceso de construcción en el norte del estado.

En el caso de Victoria, explicó, se optó por nuevas ubicaciones para garantizar el avance del proyecto, el cual forma parte del programa de inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Indicó que en total se proyecta la instalación de ocho subestaciones eléctricas en diferentes municipios de Tamaulipas, y que la correspondiente a la capital del estado sería la novena.

Recordó que el conflicto en Victoria surgió debido a la inconformidad de vecinos de la colonia López Mateos, ya que el proyecto original contemplaba la instalación de la subestación en un área donde se ubican canchas deportivas.

Ante ello, se decidió cambiar la sede, cuya ubicación será dada a conocer en su momento.

“Lo importante es que la obra se va a realizar tal y como lo proyectó la Comisión Federal de Electricidad, cumpliendo con su compromiso para la ciudad”, afirmó.

En cuanto a la inversión, detalló que la CFE ha destinado 502 millones de pesos en Tamaulipas hasta diciembre pasado y que, hasta agosto, la cifra supera los mil 200 millones de pesos. Además, adelantó que en lo que resta del sexenio se invertirán más de 300 millones de pesos adicionales en redes de distribución.

Estas acciones, subrayó, son positivas para el estado, ya que garantizan el suministro de energía eléctrica en todas las regiones de Tamaulipas, tanto en zonas urbanas como rurales.