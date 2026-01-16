Arde zacatal en terreno de secundaria

El fuego avanzaba poco a poco, dándose cuenta de ello personal de la secundaria que llamó al número de emergencias.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

Un incendio de zacatal en el interior de una secundaria de Tampico, generó alarma entre alumnos, personal del plantel y familias aledañas.

Hasta ese sitio se trasladaron elementos del cuerpo de bomberos.

Fue la tarde del jueves, en la escuela «Tirso Saldívar»de la colonia «Borreguera», donde se registró el siniestro.

Aparentemente, el conocido efecto lupa provocó que el zacate seco por los rayos solares, comenzara a incendiarse.

El fuego avanzaba poco a poco, dándose cuenta de ello personal de la secundaria que llamó al número de emergencias.

El reporte llegó a los vulcanos que acudieron en un camión de la corporación para atender la emergencia.

Rápidamente atacaron las llamas que se extendían por el terreno.

Sin embargo, tras arduas maniobras consiguieron apagar el incendio.