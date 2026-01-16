Aumenta a 11 los casos de gusano barrenador

Al cierre de la segunda semana epidemiológica se reportan once casos de gusano barrenador en Tamaulipas alerta el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentario

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

Los casos de Gusano Barrenador en Tamaulipas, se incrementaron en forma exponencial en los últimos días, según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Entidad registra 11 casos activos de GBG al cierre de la segunda semana epidemiológica de 2026.

De acuerdo al Informe de casos activos de GBG en México al 13 de enero de 2026 y corroborado por sus oficinas locales, la entidad se ubica entre los estados con presencia confirmada de esta plaga, junto con Tabasco, Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí.

En el desglose por municipio, los casos en Tamaulipas se distribuyen de la siguiente manera:

González: 6 casos

Llera: 3 casos

Altamira: 1 caso

El Mante: 1 caso

Todo lo anterior, fue corroborado a Expreso por SENASICA Tamaulipas, donde se expuso también que mañana viernes 16 de enero del 2026, se actualizarán los datos referentes a este tema.

Y en el contexto nacional, el reporte de SENASICA señala que México acumula 625 casos activos de Gusano Barrenador del Ganado, mientras que el registro histórico acumulado, del 20 de noviembre de 2024 al 13 de enero de 2026, asciende a 13 mil 766 casos en todo el país, lo que dimensiona la magnitud del problema zoosanitario.

Las cifras oficiales advierten que, si bien algunos estados concentran el mayor número de casos, la dispersión geográfica del gusano barrenador continúa, lo que representa un riesgo constante para la ganadería nacional.

Por ello, las autoridades sanitarias subrayan que la detección temprana y el control oportuno son clave para proteger el estatus zoosanitario de las entidades afectadas, entre ellas Tamaulipas.

SENASICA reiteró el llamado a productores y médicos veterinarios a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, reforzar la inspección del ganado y aplicar las medidas sanitarias correspondientes, con el fin de evitar una mayor propagación de esta plaga que, de no atenderse a tiempo, puede generar severas afectaciones económicas en el sector pecuario.