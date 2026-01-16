Cobran mil pesos a abuelitos de Altamira para cobrar su pensión

La presidenta de la Comisión del Adulto Mayor, Epifania Cruz Morán denunció que estas cuotas abusivas ocurren en los cajeros del Banco del Bienestar

Oscar Figueroa

Cobros de entre 500 y mil pesos por retiro enfrentan adultos mayores en Altamira a manos de familiares y particulares que se aprovechan de su ignorancia.

La presidenta de la Comisión del Adulto Mayor, Epifania Cruz Morán denunció que estas cuotas abusivas ocurren en los cajeros del Banco del Bienestar, donde se despoja a los beneficiarios de gran parte de su apoyo federal.

Calificó la situación como una falta de ética que afecta a personas sin conocimientos de lectura o escritura.

“Llevan gente que les cobra y les tienen que dar 500 pesos. Les digo: ‘No, eso no’. Haz de cuenta que yo no sé y te pido que me apoyes a sacar el dinero, pero me dices que me vas a cobrar 500 pesos, y el abuelito no está preparado».

El abuso se presenta tanto en el círculo cercano como en los módulos de pago, donde personas ajenas interceptan a los abuelos para realizar el trámite a cambio de dinero.

Ante el aumento de casos, Cruz Morán recomendó a las víctimas evitar estas prácticas y buscar auxilio solo con personas de confianza para proteger su economía.