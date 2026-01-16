COMAPA SUR refuerza acciones de seguridad laboral en beneficio de su personal

Para COMAPA SUR, el capital humano es una prioridad, ya que las y los trabajadores representan el motor que permite brindar un servicio eficiente a la ciudadanía.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el firme compromiso de proteger la integridad de su personal y fortalecer una cultura de prevención, COMAPA SUR implementa de manera permanente acciones de seguridad en el trabajo, brindando las herramientas necesarias para que las y los trabajadores desempeñen sus labores en condiciones seguras.

Como parte de esta estrategia, se realizan inspecciones al personal operativo antes de salir a campo, con el objetivo de verificar que porten correctamente su equipo de protección personal. Estas acciones permiten garantizar que cada trabajador cuente con los implementos necesarios para realizar sus actividades de manera segura y responsable.

Durante la presente semana, las inspecciones se llevaron a cabo en el sector Obrera, sector Cañada y sector Perimetral, abarcando diversas áreas operativas del organismo. Este programa de supervisión se realizará de manera constante, con una frecuencia de dos veces por semana, reforzando así la vigilancia y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

El principal objetivo de estas acciones es prevenir accidentes y enfermedades laborales, además de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad e higiene. De esta forma, COMAPA SUR fortalece los protocolos internos y promueve buenas prácticas entre su personal.

Para COMAPA SUR, el capital humano es una prioridad, ya que las y los trabajadores representan el motor que permite brindar un servicio eficiente a la ciudadanía.

Por ello, el organismo refrenda su compromiso de velar por su bienestar, fomentando entornos laborales seguros y dignos que contribuyan al desarrollo profesional y personal de su equipo.