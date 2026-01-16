“Dia del Pueblo”, éxito de Lalo Gattas

Entre lineas/Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Algo muy grave está ocurriendo en materia de seguridad en algunos municipios de la entidad lo

cual a comienza a desatar todo tipo de comentarios adversos sobre todo entre la población civil

que poco a poco se había ido acostumbrándose a no escuchar ni enterarse de hechos

sangrientos como los que últimamente ha estado ocurriendo ya no tan solo en poblaciones

fronterizas como era muy usual, la aparición del cuerpo de un policía ministerial que se

encontraba desaparecido hace par de semanas y encontrado desmembrado en la capital del

estado volvió a encender las luces rojas.

Lo más lamentable aparte del hecho desde luego es el evidente mutis que realiza la autoridad

competente que ha hecho de todo pero para que el suceso no camine a la luz pública vaya ni el

flamante Fiscal de Justicia EDUARDO GOVEA OROZCO hasta el momento nada a dicho

escondiéndose para no ser seguramente cuestionado por el desbordamiento de la criminalidad

suscitado en los últimos días.

La balacera ocurrida hace unos días en la llamada Frontera Chica forma parte sin duda del

descontrol de la inseguridad que al menos en lo que va de la semana se ha desbordado,

ciertamente que las autoridades superiores deben de estar hartamente preocupados por lo que

está sucediendo más, cuando mayoremente la entidad se encontraba en aparente paz y

tranquilidad.

Lo que ocurre en este renglón exhibe al menos por el momento al mentado Fiscal General que

con su pasiva actuación por decir lo menos, envía una mala señal a la ciudadanía tamaulipeca,

así de fácil, por lo pronto cero y van dos casos de nulidad absoluta.

Por lo pronto y como paliativo el gobierno del estado inició el proceso de expropiación de ocho

terrenos casi todos ubicados en la atribulada Frontera Chica donde se construirán igual número

de estaciones seguras todas ellas edificadas sobre la carretera, sin duda un buen esfuerzo por

parte del actual gobierno para lograr seguridad en aquella violenta región.

En tanto sin que haya un solo comunicado o anuncio oficial por parte de las autoridades

responsables ya sean a nivel estatal o federal sobre la legalización de los llamados autos

“chocolates” que como bien se sabe son vehículos introducidos ilegalmente a territorio

mexicano, el alcalde de H. Matamoros ALBERTO GRANADOS FAVILA anuncia que se realizan

las gestiones necesarias ante ambas instancias para la reapertura de trámites de legalización

para los mentados automóviles.

Sin duda el dicho por el muy cuestionado alcalde fronterizo raya en la mentira ya que de

acuerdo a comunicados vertidos por las autoridades federales el decreto expedido para la

legalización de los “chocolates” feneció el pasado día último del mes del 2025.

Lo anterior se dice en aquella población fronteriza por parte de la ciudadanía no es otra cosa

que uno más de los muchos desvaríos a los que tiene acostumbrados el alcalde GRANADOS

FAVILA quien ha hecho de su locuaz discurso su estilo personal, así las cosas.

En otro asunto como ya es costumbre el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ acompañado

de su esposa LUCY de GATTAS estuvieron en la colonia el Mirador hasta donde acudieron

también colonias aledañas y a quienes llevaron todo tipo de beneficios y apoyos los cuales

vienen a confirmar el trabajo que se realiza día con día en la capital de estado todo ello dentro

de la jornada Día del Pueblo.

Ahí el edil local externo que acuden con todo el gabinete de la Presidencia Municipal con el

único objetivo de estar cerca de la gente, de la colonia y así poder escuchar de viva voz las

necesidades de las y los victorenses.

Entre los apoyos otorgados se ofreció por ejemplo la Secretaria de Bienestar productos de la

canasta básica a costo muy por debajo de otras partes, lentes y atención médica, en tanto que

el DIF Municipal donó ropa invernal y asesoría a través de la procuraduría de atención a niñas,

niños y adolescentes.

Lo anterior es solo una parte de la labor que realiza el alcalde GATTAS y su equipo todo ello

enfocado como ha sido su estilo de trabajo en beneficiar y apoyar a la comunidad victorense.

En otro tema con el objetivo de salvaguardar el status sanitario del estado y proteger la

producción pecuaria la Secretaría de Desarrollo Rural y atendiendo las instrucciones del

Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA trabaja de manera coordinada con el

Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en las tareas de un plan de acción

integral para la erradicación del Gusano Barrenador del Ganado en la entidad.

La idea es establecer una planeación estratégica con una serie de medidas enfocadas en los

municipios donde se detectaron los primeros casos, por lo mismo se estará brindando la zona

ganadera más importante del estado.

Correo: maguilar96hotmail.com