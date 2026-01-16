Dinero para los partidos

Intríngulis/Juan Carlos Lopez Aceves

Siendo uno de los puntos centrales de la Reforma Electoral que, a principios de febrero próximo, enviará la presidenta CLAUDIA SHEINBAUN PARDO al Congreso de la Unión, el financiamiento público local a los partidos políticos ha sido asignado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, presidido por JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE.

De acuerdo al artículo 41 de la Carta Magna mexicana, señala la fórmula para calcular el monto del financiamiento y el procedimiento para distribuirlo, que reciben anualmente los partidos que mantengan su registro después de cada proceso electoral.

El texto del 41 constitucional dispone que, para el monto del financiamiento anual para sostener sus actividades permanentes, resulta de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Una vez realizado lo anterior, el Consejo General del IETAM aprobó el 29 de septiembre de 2025, el monto anual del financiamiento, por la cantidad de $224’271,603, que incluyó en su anteproyecto de presupuesto enviado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

De dicha cantidad, el 30% se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hayan obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Mientras que el financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto total del dinero que los partidos reciban para sostener sus actividades permanentes.

Su distribución será de la siguiente manera: El 30% de la cantidad que resulte se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Aprobado y publicado el Presupuesto de Egresos del Estado, que incluye el monto del financiamiento público para los partidos políticos, el IETAM sesionó este jueves 15 de enero, para asignar al PAN, PRI, MORENA, PVEM, MC y PT la cantidad que le corresponde.

La bolsa de los $224’271,603 se distribuye de la siguiente manera: para el PAN serán $52’188,200, entre financiamiento para actividades permanentes, actividades específicas y franquicias postales (que equivale a $711,9773 de manera pareja para todos los partidos).

El PRI recibirá durante el año en curso $19’501,273 por estos tres conceptos, $17’068,691 el PT, en tanto que para el PVEM se asignan $20’725,879 y para Movimiento Ciudadano serán $23’964,958

Finalmente, por ser el partido político con mayor fuerza electoral, es decir con mayor respaldo en las urnas en la elección de diputaciones de 2024, MORENA recibirá financiamiento público por la cantidad de $90’822,600, es decir, 38.6 millones más que el PAN, 4.6 veces más que el monto del PRI y 3.8 mayor que el de Movimiento Ciudadano.

Insisto, los recursos públicos que reciben los partidos políticos, representa un punto nodal de la Reforma Electoral de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, que busca abaratar el costo de las elecciones.

Una propuesta que, por cierto, se viene ventilando en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en las últimas reformas electorales, pero sin reunir el consenso de los partidos políticos, que se resisten a disminuir el monto del financiamiento público que reciben.

En este caso, la aprobación requiere mayoría calificada porque la reforma es al texto del artículo 41 constitucional.