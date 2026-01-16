Encabeza Mante estadísticas de violencia familiar

Aumentan reportes de violencia familiar en diciembre; El Mante encabeza las llamadas de auxilio y destacan las víctimas no denuncian solo piden intervención de seguridad para disminuir el pleito.

PATRICIA PÉREZ CRUZ

EXPRESO-LA RAZÓN

Durante el mes de diciembre se dispararon las solicitudes de apoyo por hechos de violencia en la región, particularmente en situaciones vinculadas a conflictos de pareja y consumo de alcohol.

De acuerdo con datos del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), El Mante fue el municipio con mayor número de reportes, con 111 llamadas relacionadas con violencia en el hogar. Le siguieron Ocampo, Antiguo Morelos y Gómez Farías, que también registraron un alto volumen de auxilios por agresiones dentro del círculo familiar.

En Xicoténcatl y González la tendencia también estuvo presente, con 11 y 9 llamadas respectivamente.

El coordinador del C5, Omar Cedillo, señaló que gran parte de los incidentes se originaron tras discusiones alimentadas por el consumo excesivo de alcohol y el flujo adicional de dinero durante la temporada decembrina, condiciones que suelen detonar tensiones entre parejas y familias.

A pesar del incremento en la atención a estos hechos, pocas situaciones derivaron en denuncias formales ante el Ministerio Público. En la mayoría de las ocasiones, las y los afectados únicamente pidieron la presencia de elementos de seguridad para calmar la situación.

“Lamentablemente, en muchos casos piden apoyo policiaco para detener el pleito, pero al tratarse de agresiones familiares, no proceden a denunciar”, señaló Cedillo.

La violencia familiar continúa siendo el principal tipo de agresión reportada a la línea de emergencias, seguida por conflictos de pareja y casos específicos de violencia contra mujeres.

Organizaciones civiles y vecinos consideran que el fenómeno sigue siendo un problema persistente en las colonias, donde la intervención de las autoridades termina siendo un alivio temporal sin que exista un seguimiento legal para detener la reincidencia.