Estos estados se verán afectados por el Frente Frío 29 este fin de semana

Este fin de semana ingresará sobre la frontera norte y noreste de México causando bajas temperaturas en estados del país

MÉXICO.- Este fin de semana del 16 al 19 de enero será de bajas temperaturas en gran parte del país debido a la entrada del Frente Frío 29, por ello la Comisión Nacional del Agua emitió un comunicado informando en qué estados habrá temperaturas bajo cero. Este temporal ingresará sobre la frontera norte y noreste de México en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Durante el sábado y el domingo la masa de aire polar asociada al frente, ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas vespertinas sobre el norte, noreste y oriente del país; así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la madrugada del domingo al istmo y golfo de Tehuantepec.

Entrará un nuevo frente frío al país. Foto: Conagua

¿En qué estados habrá temperaturas bajo cero el fin de semana?

El persistente ingreso de humedad del océano Pacífico aunado a inestabilidad atmosférica ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Sábado 17 de enero:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México y Morelos.

Domingo 18 de enero:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México y Morelos.

Lunes 19 de enero:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Tamaulipas y Ciudad de México.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO