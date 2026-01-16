Fiscalía continuará indagatoria por hechos ocurridos en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria

La FENNAM mantendrá abierta la carpeta de investigación y continuará co las diligencias correspondientes

Daniela Plata

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la investigación relacionada con los hechos ocurridos en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria permanece activa, a pesar de que un juez de control determinó la no vinculación a proceso de la persona señalada en la causa penal.

La institución precisó que la resolución judicial, emitida durante la audiencia inicial, respondió a la valoración de los elementos presentados en esta etapa del procedimiento y no representa una determinación definitiva sobre los hechos, ni el cierre del caso.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas detalló que, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM), el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta, recabando información adicional y realizando las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso.

La dependencia subrayó que, conforme al sistema penal acusatorio, corresponde a la Fiscalía conducir la investigación, coordinar a las corporaciones investigadoras y, de reunirse nuevos datos de prueba, solicitar nuevamente la intervención de la autoridad judicial.

Asimismo, reiteró que el desarrollo de las investigaciones se realiza bajo los principios de legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos, garantizando tanto el debido proceso y la presunción de inocencia, como el derecho de las víctimas a una investigación seria, diligente y con enfoque de género, evitando cualquier forma de revictimización.