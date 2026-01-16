IPSSET: modernización que protege pensiones

EL MURO S.A./Arturo Rosas H

El miércoles catorce, SUTSPET y la Sección 30 del SNTE reconocieron que la reforma al IPSSET marca una modernización necesaria para trabajadores estatales tamaulipecos hoy.

Durante treinta años, la ley original permaneció intacta, sin ajustes actuariales, mientras pensiones crecían sin edad mínima, acumulando riesgos financieros para la burocracia estatal entera.

La reforma de 2015 corrigió inercias, fijó edades mínimas y elevó aportaciones graduales hasta 32 por ciento, estableciendo revisiones bianuales obligatorias para preservar viabilidad financiera.

Esa obligación legal fue ignorada entre 2016 y 2022, omisión grave que debilitó el fondo pensionario y acercó al sistema a la insuficiencia estructural crítica.

El deterioro no fue ideológico, sino demográfico: mayor esperanza de vida, menos nacimientos y aportaciones insuficientes presionaron un esquema que exigía decisiones responsables inmediatas públicas.

Al iniciar la administración estatal, el diagnóstico fue claro: sin ajustes inmediatos, el IPSSET comprometía pensiones futuras y finanzas públicas a largo plazo sostenibles reales.

La primera respuesta elevó reservas líquidas 37.14 por ciento, de 961 a 1,318 millones, otorgando oxígeno temporal, aunque insuficiente para resolver fondo estructural pensionario completo.

Por ello se impulsó una reforma integral en diciembre de 2025, ampliando bases de cotización y fortaleciendo aportaciones patronales para garantizar sostenibilidad futura financiera real.

Un punto clave es proteger derechos adquiridos, respetar pensionistas actuales y ordenar transiciones graduales, evitando choques abruptos en ingresos de trabajadores activos estatales tamaulipecos hoy.

La reforma ajusta cuotas, redefine promedios salariales y edades, manteniendo pensiones en salarios mínimos, decisión crucial frente a esquemas basados en UMAS menos protectores históricos.

SUTSPET de Blanca Valles y el SNTE que dirige Arnulfo Rodríguez, coinciden: la modernización no castiga, fortalece; el mayor costo lo asume el Estado, mientras trabajadores conservan aportación histórica del 10.5 por ciento.

Explicar la reforma es esencial: más vida laboral exige fondos sólidos, reglas claras y previsión, para evitar colapsos que siempre terminan pagando empleados públicos estatales.

El reto ahora es comunicar ventajas con claridad, disipar temores y consolidar confianza, porque esta reforma define estabilidad pensionaria de generaciones presentes y futuras tamaulipecas.

Silvia Casas, servicio público sin pretextos

Hace menos de tres semanas, Silvia Casas sufrió un accidente automovilístico grave; hoy, lejos de la convalecencia cómoda, volvió a las comunidades con la misma energía.

La secretaria de Bienestar Social retomó giras desde el primer día laboral, demostrando que cuando hay vocación pública, ni los golpes detienen el compromiso institucional.

En Güémez, recorrió ejidos como Viento Libre, Flores Magón, Revolución Verde y San Andrés, atendiendo directamente a familias que pocas veces reciben funcionarios presentes.

Casas escuchó demandas, dialogó sin intermediarios y confirmó que el bienestar social se construye en territorio, no desde oficinas ni discursos cómodos.

La entrega de cobijas y apoyos alimentarios fue acompañada de algo más valioso: cercanía humana, sensibilidad política y respeto por las necesidades reales.

Ese ejemplo explica por qué “Jonás no achica con nada”: el apostolado del servicio público se ejerce trabajando, aun después de la adversidad.