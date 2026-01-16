Jorge Salas Fernández asume la presidencia de AMASFAC y llama al trabajo en equipo para prevenir accidentes

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con un llamado directo a la coordinación entre autoridades, instituciones y sector privado para fortalecer la prevención de accidentes, Jorge Salas Fernández rindió protesta como presidente del bienio 2026-2027 de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. (AMASFAC), organismo al que pertenece desde hace 21 años.

Durante su mensaje, Salas Fernández expresó que los seguros y las fianzas dejaron de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica tanto para las familias como para las empresas del sur de Tamaulipas.

“Hago una cordial invitación a trabajar en equipo, autoridades, instituciones para unir esfuerzos por ejemplo la prevención de accidentes y evitar pérdidas fatales. Los seguros y las fianzas ya no son un lujo, son una necesidad que deberían de formar parte del patrimonio primordial de las familias mexicanas y empresas del sur de Tamaulipas”

En el mismo acto, Zaira Luisa Ávalos Meléndez, presidenta saliente de AMASFAC, presentó un recuento de los logros alcanzados durante su gestión, entre ellos el incremento del 15 por ciento en la membresía, la entrega de fondos, así como la consolidación de proyectos de responsabilidad social, capacitación y diversas actividades. En su mensaje, agradeció los dos años al frente del organismo y recordó al presidente nacional Cristóbal Montiel, quien falleció el año pasado.

Ávalos Meléndez refirió además la relevancia histórica de la sección Tampico dentro de AMASFAC a nivel nacional.

“Es la segunda sección con más presidentes nacionales después de CDMX tenemos tres ex presidentes nacionales: Ana Ema Bloom, la primera hace algunos año; Alejandro Sobera quien es excelente líder y hoy presidente del CIEST y nuestro querido, Cristóbal”

Por su parte, el presidente nacional de AMASFAC, Ricardo Rosado, envió un mensaje vía remota en el que afirmó que ni los cambios fiscales podrán debilitar al gremio.

“No será un año sencillo; sin embargo, es momento de hacer equipo, comprometernos y salir a trabajar con la dedicación, entrega y profesionalismo que distingue a un agente AMASFAC. Ni los cambios, ni las tarifas o el IVA van a poder doblegar un gremio tan fuerte y tan vivo”

Durante el evento, Salas Fernández entregó un reconocimiento a Zaira Luisa Ávalos Meléndez por su labor al frente de la asociación, además de tomar protesta a los integrantes de tres nuevos comités. Al cambio de mesa directiva asistieron la diputada local, Úrsula Salazar; Alejandro Sobera presidente del CIEST; Lorena Rivera, presidenta de AMMJE; Dionisio Cruz Guerrero, director del ITCM; Nora Izaguirre, directora de desarrollo económico de Tampico;Claudia Fernández, titular de desarrollo económico de Altamira; Yazmin Santiago, directora de desarrollo económico en Ciudad Madero, representantes de los sectores público y privado, así como familiares, reiterándose el compromiso de promover la cultura del seguro, la educación financiera y la prevención de accidentes en la región.