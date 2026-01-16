Contempla Ley de Protección Animal prohibir circulación de carretas

La diputada local Cynthia Jaime informó que es necesario reforzar su aplicación en los municipios.

José Luis Rodríguez Castro La Razón

La Ley de Protección Animal ya contempla la prohibición de que las carretas circulen en zonas urbanas, debido al riesgo que representan tanto para los animales como para peatones y automovilistas.

Señaló que no se busca retirar una fuente de empleo, sino regular la actividad y garantizar un trato digno a los caballos, al tratarse de seres sintientes reconocidos por la Constitución, además de prevenir accidentes viales derivados del tránsito de carretas en avenidas y vialidades primarias.

La ley , comentó que establece límites en la carga que pueden transportar, el número de horas de trabajo y la prohibición de que un mismo caballo sea utilizado por varias personas en un solo día, disposiciones que deben ser supervisadas por las autoridades municipales.

En Ciudad Madero , agregó, ya se realizaron acciones para retirar caballos que eran utilizados con sobrecarga, así como para impedir que continúen laborando en condiciones inadecuadas, lo cual forma parte de una transición gradual hacia otros medios de trabajo.

La legisladora reiteró que corresponde a los ayuntamientos emitir y actualizar sus reglamentos de protección animal para poder aplicar sanciones, ya que aunque la ley estatal existe, su ejecución depende de las autoridades locales.

Finalmente, Cynthia Jaime hizo un llamado a los municipios de la zona sur a trabajar de manera coordinada para que la regulación se cumpla de forma efectiva, protegiendo a los animales y reduciendo riesgos para la población.