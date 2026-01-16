Las Pandora defienden a Julio Iglesias tras acusación de acoso sexual

El cantante español, de 82 años de edad, es conocido a nivel mundial por su longeva carrera; es padre de Enrique Iglesias, quien también es cantante

MÉXICO.- El nombre de Julio Iglesias se volvió tendencia en redes sociales debido a que el miércoles 14 de enero fue señalado de acoso sexual. Las acusaciones las hicieron dos exempleadas, una hacía servicio doméstico y la otra fue fisioterapeuta del cantante, quienes indicaron que vivieron esto en 2021 en las propiedades que el artista de talla internacional tiene en República Dominicana y Bahamas.

Ante el panorama que afronta Julio José Iglesias de la Cueva, nombre de pila del cantante, de 82 años de edad, colegas del medio artístico y la industria musical reaccionan. Ese es el caso de las hermanas Isabel Lascurain y Mayte Lascurain, quienes salieron en su defensa.

Qué dijeron las Pandora del caso de Julio Iglesias

Las integrantes de Pandora fueron abordadas por la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México (CDMX). Se mostraron sorprendidas al ser cuestionadas por las acusaciones por supuesto acoso sexual que enfrenta Julio Iglesias. Ante esto, recordaron que cuando trabajaban con él nunca tuvieron inconvenientes.

“No sabíamos de Julio Iglesias”, expuso Mayte Lascurain, quien agregó “nosotras estuvimos con él dos o tres veces y (es) un señorón, muy divertido, por cierto”.

La versión de Mayte Lascurain a favor de Julio Iglesias fue respaldada por Isabel Lascurain, quien reiteró que el cantante conocido a nivel mundial por su longeva carrera nunca les faltó el respeto.

“Siempre hemos sido estas mujeres ‘fresillas’ que (a los hombres) no se les ocurre (ser así)… Dicen ‘ay no, a las Pandoras no hay que agarrarles las pompas porque son muy fresitas’”.

“Las mujeres estamos muy locas ya”, expuso Mayte Lascurain

Debido a que Julio Iglesias afronta acusaciones por acoso sexual, las Pandora expusieron que es vital “averigual muy bien” para asegurarse de que la versión de las exempleadas es verdadera y no falsa, ya que, de lo contrario, sólo se está afectado al artista, quien es padre del cantante Enrique Iglesias.

“Hay que averiguar muy muy muy bien”, dijo Mayte Lascurain. “Como personas, (hay que ) pensar en el mal que le podemos causar a alguien. Luego las mujeres estamos muy locas ya, estamos diciendo cosas que no son y eso es muy grave”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO