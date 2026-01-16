María Corina Machado afirma que Delcy Rodríguez «recibe órdenes» de EU

La líder opositora se encuentra de gira por Estados Unidos y ya mantuvo una reunión privada con el presidente estadounidense Donald Trump

VENEZUELA.- Venezuela está empezando «una verdadera transición hacia la democracia», declaró este viernes desde Washington la líder opositora María Corina Machado, tan sólo un día después de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Además afirmó que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, «está recibiendo órdenes» de Estados Unidos y no controla la situación en el país sudamericano.

«Ella no está en un acuerdo, ni cómoda. Ella está recibiendo órdenes porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real» declaró, en alusión a la captura del presidente Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Nueva York.

«Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez o yo. Esto es acerca de un cártel y de la justicia», añadió en una clara alusión al llamado Cártel de los Soles, con el que el gobierno norteamericano vinculó a Maduro.

Nicolás Maduro era buscado por el gobierno estadounidense | DEA

“Venezuela libre, gracias a Trump”, dice Machado

Machado, quien ayer entregó a Trump el Nobel de la Paz 2025 que había ganado, dijo que la transición democrática en su país está garantizada gracias a la intervención directa de la administración Trump.

«Quiero garantizar al pueblo venezolano que Venezuela será libre, y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump”, afirmó en rueda de prensa con medios extranjeros.

Aclaró que su país se encamina «definitivamente en los primeros pasos de una verdadera transición hacia la democracia (…) Es un proceso complejo». Pero afirmó que ve un panorama positivo: «Libertad. Y no solamente eso, vamos a tener un país que será la envidia del mundo».

María Corina Machado tiene apoyo de EU

Delcy Rodríguez es actualmente la presidenta interina de Venezuela | AFP

La líder opositora vivía en la clandestinidad en Venezuela luego de ser impedida por el gobierno de Maduro para participar en las elecciones pasadas. Apoyó a Edmundo González Urrutia, quien de acuerdo con versiones de organizaciones civiles y la misma Machado habría sido el verdadero ganador de la batalla electoral por la presidencia venezolana.

´Machado recibió ayuda de los Estados Unidos para salir de su país el pasado mes de diciembre para recoger su premio Nobel de la Paz. del cual decidió entregar este jueves su medalla al expresidente Trump.

Horas antes, en una entrevista grabada con Fox News, Machado aseguró que será presidenta de Venezuela cuando sea el “momento adecuado”.

«Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta», declaró para la televisora estadounidense en una entrevista grabada.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO