Más de 2 millones de números de celular se han registrado en los últimos 8 días

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, adelantó que en las próximas semanas las empresas generarán una plataforma

MÉXICO.- En ocho días se han registrado ante las distintas empresas de telefonía dos millones 151 mil 802 líneas telefónicas, informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Durante la mañanera de este viernes realizada desde Ecatepec, Estado de México, el funcionario adelantó que en las próximas semanas dichas empresas generarán una plataforma con la cual se permitirá a los titulares consultar qué números de teléfono están asociados a su CURP.

“Al momento, se han registrado dos millones 151 mil 802 líneas. Por supuesto, esto va a ir avanzando y acelerando… En dos semanas, a solicitud de la comisión reguladora de telecomunicaciones, las empresas van a generar información para tener una plataforma que nos permita consultar como titulares qué líneas, qué números están asociados a nuestra CURP, dando solo los últimos cuatro dígitos de la línea, y si tenemos alguna duda, que una línea que no reconocemos o demás, pues se puede hacer la aclaración con las empresas”, explicó.

Combaten extorsión, fraude y acoso

En ese sentido, Peña Merino recordó que esta iniciativa se está llevando a cabo para poder combatir distintos delitos como la extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual.

“México realmente era de los poquísimos países en el mundo en los que uno podía comprar un chip de una línea celular sin necesidad de identificarse. ¿Qué se decidió hacer? Que cada línea esté asociada a una persona, es decir, que podamos saber quién es la persona dueña de cada línea para disminuir estos delitos”, manifestó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO