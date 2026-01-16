Moderniza alcaldesa de Nuevo Laredo el transporte público

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio un paso firme para dignificar el servicio de transporte público en Nuevo Laredo, al encabezar el banderazo de salida de 12 nuevas unidades, todos último modelo

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

Con visión y compromiso social, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio un paso firme para dignificar el servicio de transporte público en Nuevo Laredo, al encabezar el banderazo de salida de 12 nuevas unidades, todos último modelo y equipados con aire acondicionado, una acción que responde directamente a una de las principales demandas ciudadanas.

En una emotiva ceremonia realizada en la Explanada de la Independencia, la alcaldesa dio el banderazo a estas nuevas unidades, un hecho que consolida el Convenio para la Modernización, Coordinación y Mejoramiento del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, marcando un antes y un después en la transformación del servicio.

“Lo que hoy estamos presenciando va más allá de la presentación de camiones nuevos o rutas fortalecidas, es la consolidación de una visión que compartimos desde el primer día: hacer que Nuevo Laredo sea una ciudad con movilidad urbana eficiente, pero sobre todo, digna.

En julio de 2025, firmamos un compromiso. Sabíamos que el transporte era una deuda histórica con nuestra gente”, señaló la alcaldesa.

La presidenta municipal reconoció y agradeció la voluntad del gobernador Américo Villarreal Anaya, por su apoyo para hacer tangible este proyecto que beneficia a cientos de familias que diariamente utilizan este servicio.

Las unidades, pertenecientes a Grupo Sien, consisten en 10 camiones marca International, modelo 2026, con capacidad para 45 pasajeros y equipados con aire acondicionado, así como 2 camiones tipo crafter marca Volkswagen, con capacidad para 25 pasajeros, ambos con aire acondicionado y calefacción, garantizando mayor comodidad y seguridad para los usuarios.

“Estamos transformando positiva e históricamente la movilidad de nuestra ciudad. Estamos demostrando que, cuando hay voluntad política y colaboración con el sector privado y el Estado, los resultados se sienten en el día a día de la gente”, expresó la presidenta municipal.

Como parte de este esfuerzo integral, y a través del convenio establecido, en los primeros cinco meses el Gobierno Municipal ha apoyado a los concesionarios con 484 mil 986.680 litros de diésel, lo que representa una inversión de 12 millones, 935 mil 655.30 pesos, reflejo de una política pública orientada a resultados y al fortalecimiento de servicios esenciales.

Desde el inicio del convenio, se han puesto en marcha un total de 32 unidades de transporte público al servicio de la ciudadanía.

Dentro de esta transformación del transporte público que impulsa el Gobierno Municipal, se implementaron cinco nuevas rutas y se reorganizaron ocho rutas existentes para mejorar el servicio; lo que derivó en un incremento del 29% de unidades en operación y el un incremento del 52% de pasajeros.

“Un transporte público eficiente es clave para mejorar la calidad de vida urbana, reducir la contaminación y fomentar la equidad social, además impulsa a la económica al disminuir costos de movilidad y aumentar la productividad en las ciudades, es por eso que con la iniciativa privada y el gobierno se logra tener un mejor transporte, en el caso de Nuevo Laredo reconocemos esta sinergia que se hace entre gobierno e iniciativa privada. Agradecemos a la presidenta municipal que se preocupa por hacer de Nuevo Laredo una mejor ciudad”, destacó el presidente de CANACO, Simón Duarte Babiak.

Estas nuevas unidades serán asignadas estratégicamente a rutas del sector sur (Kilómetros), Valles de Anáhuac y Villas de San Miguel, conforme a las rutas exprés establecidas en el convenio firmado en agosto, permitiendo mejorar la cobertura y los tiempos de traslado.

Por su parte, las unidades tipo crafter operarán en la ruta Viveros–Victoria y en una nueva ruta que recorrerá puntos clave de la ciudad, desde César López de Lara hasta el Laguito, pasando por Plaza de la Mujer, Paseo Colón, Parque Viveros y el Centro de la ciudad, fortaleciendo la conectividad urbana.

Como parte del evento, Jorge Ignacio Cerna Esparza, representante de Grupo SIEN, destacó que la coordinación entre el Gobierno Municipal y el sector transportista ha permitido concretar avances históricos en beneficio del servicio público.

“En un hecho sin precedentes incluso a nivel nacional el pasado mes de agosto esta administración municipal y nuestro gremio firmamos un convenio de subsidio que generó una cantidad considerable a favor de los concesionarios, hoy celebramos lo que se puede lograr cuando el gobierno y la sociedad avanza en la misma dirección. Gracias a este convenio fue posible enfrentar uno de los mayores retos del transporte, los altos costos de operación y nos permitió liberar recursos y hacer realidad la adquisición de autobuses nuevos, modernos y climatizados, más seguras y eficientes”.

Tras el banderazo de salida, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas encabezó el primer recorrido de estas unidades, acompañada de ciudadanas y ciudadanos que hicieron uso de los nuevos camiones urbanos, constatando de primera mano la calidad y comodidad del servicio.

Desde el inicio de su administración, la alcaldesa asumió con responsabilidad un reto complejo y sensible para la ciudad: mejorar la movilidad urbana y la calidad del transporte público, impulsando soluciones mediante el diálogo, la coordinación y la colaboración institucional, siempre priorizando el bienestar de las y los neolaredenses.

Con acciones firmes, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de avanzar hacia un transporte público digno, moderno y eficiente, consolidando a Nuevo Laredo como una ciudad que responde con hechos a las necesidades de su gente.