Motociclista choca con poste y fallece

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una muerte prácticamente instantánea, tuvo un motociclista que se impactó de manera brutal contra un poste de concreto, en el bulevar Adolfo López Mateos.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja arribaron al sitio para atender a la persona pero ya nada se pudo hacer por la misma toda vez que ya había fallecido.

El encontronazo fue reportado a las 02:30 horas del viernes en esa vialidad, casi esquina con calle Santo Niño, a unos metros de uno de los accesos al puente Tampico en la colonia Obrera.

El vehículo de dos ruedas circulaba de sur a norte al parecer a velocidad inmoderada.

En ese sitio, perdió el control del volante para después estrellarse con fuerza contra un poste de concreto al cual desprendió de su base para luego recargarse sobre el cerro ubicado en ese sector.

El motorista quedó tendido sobre la banqueta, con graves lesiones en su cuerpo.

Hasta ese sitio se trasladaron los paramédicos de Cruz Roja y una vez en el lugar se dispusieron a darle los primeros auxilios.

Sin embargo, al revisarlo se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales.

De inmediato reportaron el deceso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del fuerte percance.

Los bomberos municipales colocaron arena sobre el combustible que se derramó sobre la vialidad.

Personal de la Policía Investigadora dio fe del cadáver y posteriormente ordenó el traslado del cadáver al Semefo para que se le practicara la autopsia de ley.