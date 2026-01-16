Pese a alza de casos de gusano barrenador, Tamaulipas no es foco rojo: SADER

A pesar de que en Tamaulipas se registró un incremento acelerado en los casos de gusano barrenador del ganado, la entidad no se considera un foco rojo sanitario

Cd.Victoria A pesar de que en Tamaulipas se registró un incremento acelerado en los casos de gusano barrenador del ganado, la entidad no se considera un foco rojo sanitario, aseguró Román Rigoberto Garza Infante, titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el estado.

En una entrevista con Expreso, el funcionario federal explicó que, aunque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SENASICA) confirmó la presencia de 11 casos en territorio tamaulipeco, la situación está bajo control gracias a la atención inmediata y a la coordinación interinstitucional.

“Se está atendiendo en coordinación con el CPA, que es quien coordina la situación, y ahorita tenemos una capacitación para personal técnico que se está sumando a las brigadas de atención”, indicó Garza Infante.

Por tanto, el representante de la SADER descartó que la entidad, particularmente la zona sur, pueda catalogarse como un punto crítico.

“No, no, no, para nada, porque estamos trabajando”, expuso al ser cuestionado sobre si Tamaulipas ya enfrenta una condición de alerta máxima.

Así también, reconoció que el crecimiento en el número de casos fue rápido, al pasar de tres a once en un corto periodo, lo que generó inquietud entre productores y autoridades.

Sin embargo, subrayó que todos los casos detectados se encuentran debidamente atendidos.

Garza Infante insistió en que existe tranquilidad desde el punto de vista sanitario, debido a que las autoridades federales, estatales y municipales se han movilizado de manera conjunta para contener la situación, reforzando la vigilancia epidemiológica, la capacitación de personal y la atención directa en campo.

Finalmente, reiteró que el llamado a los productores es a mantener la comunicación con las autoridades y reportar oportunamente cualquier sospecha, a fin de evitar la propagación del parásito y preservar el estatus sanitario del estado.

