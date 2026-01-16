Reconocen papel clave del sector asegurador en el desarrollo económico de Tamaulipas

Reiteró la disposición de la Secretaría de Economía para trabajar de manera coordinada con los organismos empresariales y profesionales desde el ámbito local.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El sector asegurador y afianzador cumple un papel fundamental en el desarrollo económico de Tamaulipas, al brindar certidumbre, proteger el patrimonio familiar y acompañar el crecimiento empresarial, afirmó Víctor Manuel Landa Ríos, director general de Planeación de la Secretaría de Economía estatal, durante el cambio de mesa directiva 2026-2027 de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. (AMASFAC).

Al acudir en representación de la titular de la dependencia, Ninfa Cantú Deándar, ante representantes del Poder legislativo, de los sectores público, privado y académico el funcionario reconoció que el modelo de gobierno humanista encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya se traduce en bienestar, estabilidad y oportunidades reales para sectores estratégicos como el de seguros y fianzas.

“El sector asegurador y afianzador cumple un papel fundamental: protege el patrimonio de las familias, acompaña a las empresas en su crecimiento y genera condiciones de certidumbre indispensables para la inversión y la actividad productiva»

Landa Ríos reconoció el liderazgo y compromiso de la mesa directiva saliente de AMASFAC, encabezada por Zaira Luisa Ávalos Meléndez, cuya labor dijo contribuyó al fortalecimiento del ecosistema económico del sur de Tamaulipas, y deseó éxito a la nueva directiva que será presidida por Jorge Salas Fernández.

“Felicitamos a la nueva mesa directiva que hoy rinde protesta encabezada por el Ingeniero, Jorge Salas Fernández a quienes deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad. Con la certeza de que su gestión continuará promoviendo la profesionalización, la ética e innovación en un sector clave para la economía”

“Desde la Secretaría de Economía refrendamos nuestra disposición a trabajar de manera cercana y coordinada con los organismos empresariales y profesionales… Tamaulipas avanza con una visión de desarrollo humanista y asociaciones como AMASFAC son aliadas estratégicas para construir un entorno económico, más sólido, justo y resiliente”

Finalmente, recordó las palabras del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha señalado que “no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”, al considerar que hoy esa idea es Tamaulipas.

Expresó que la secretaria Ninfa Cantú Deándar reconoce la labor de AMASFAC en el fortalecimiento de la economía regional, la previsión financiera y la confianza en las instituciones productivas.