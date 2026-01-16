Reforma electoral, por fracaso y engaño de Woldenberg y Córdova

INDICADOR POLITICO/ CARLOS RAMIREZ

La iniciativa de reforma electoral entregada por la comisión de Pablo Gómez Alvarez y los líderes del Congreso y seguramente depurada por la presidenta Sheinbaum Pardo no se sale de la lógica histórica de la estructura de votaciones de México desde la Constitución de 1917: no promover la democracia, sino entregarle el poder absoluto al partido en el poder.

La elite intelectual salinista tendrá, el lenguaje brutal, que tragarse sus propias palabras: las reformas electorales de 1990 a 2014 nunca fueron –porque no tenían esa intención– una iniciativa de transición a la democracia, sino que tuvieron la única intención de maquillar el sistema presidencialista autoritario para controlar las elecciones nacionales como IFE/INE.

De José Woldenberg en 1994 a Lorenzo Córdova Vianello en 2014 existió una autoridad electoral bajo control de la mayoría priista, luego prianista y finalmente prianredista, pero sometida a la legitimación de comicios a favor del PRI y luego el PAN.

A favor de este modelo de control electoral ha estado el hecho de que en México no ha existido nunca una verdadera oposición sistémica o de régimen. Más que potenciar una oposición real, la reforma política de 1977 jaló al Partido Comunista a la institucionalización priista y lo alejó de la democracia socialista promovida por, por ejemplo, Pablo Gómez Alvarez.

Las intenciones del reformismo electoral de las presidencias de Salinas de Gortari a la de Peña Nieto fueron darle una revolcada a la misma estructura autoritaria que llegó a su punto máximo con la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett en las elecciones presidenciales de 1988 para realizar el segundo gran fraude electoral –el primero fue el de 1929 contra José Vasconcelos para entronizar el carisma autoritario poscaudillista– e imponer a Salinas de Gortari como presidente de la República.

Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León, Calderón Hinojosa y Peña Nieto crearon una estructura electoral mantuvieron el enfoque: reformas electorales no para la democracia sino para frenar el avance político primero de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, después de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Morena.

Como se estableció ayer en Indicador Político, los demócratas marginados de ayer se están convirtiendo en los responsables del nuevo autoritarismo populista en modo priísta que modificará la estructura electoral para beneficiar al partido Morena en turno, pero en los mismos términos políticos en los que el bloque intelectual salinista de Woldenberg a Córdoba Vianello realizaron reformas para fortalecer a las tres fuerzas dominantes: PRI, PAN y PRD.

El vicio de origen del reformismo electoral presidencialista se localiza en el ejercicio del poder absolutista para beneficiar al partido mayoritario, y nunca, pero nunca, tuvo intención alguna de construir una estructura de votaciones que consolidara una verdadera democracia. El desprestigio de los funcionarios electorales en función de mapaches robadores de votos se quiso blanquear con intelectuales surgidos de la alianza entre Salinas de Gortari y el grupo (A)Nexos de Héctor Aguilar Camín, estos últimos forjados en la izquierda universitaria que nunca fue ni socialista ni comunista.

La nueva reforma electoral emerge de una mezcla el modo oxímoron del viejo PRI de Elías Calles a Bartlett Díaz y la última izquierda comunista que –como lo demostró fehacientemente José Revueltas– nunca fue socialista ni obrerista sino burocrática y oportunista, y así lo han probado los dos personajes dominantes que se apoderaron del control de la estructura del viejo Partido Comunista Mexicano: Arnoldo Martínez Verdugo y Pablo Gómez Álvarez, marxistas de folletos educativos de la Unión Soviética estalinista.

Los datos que se conocen de la iniciativa entregada por la comisión presidencial en Palacio Nacional y los ajustes maquillados que podrían darse en la presidencia de la República para presentarlo a legislativo no podrían ser diferentes a la estructura electoral que comenzó con la reforma política de Ávila Camacho-Miguel Alemán en 1947 para transformar el Partido de la Revolución Mexicana del presidente Cárdenas en el modelo también oxímoron de una revolución institucional.

Solo como detalle paradójico se tiene que registrar que el comunista –whatever that means o cualquier cosa que ello quiera decir– Gómez Álvarez no es más que la mascarada del Jesús Reyes Heroles bajo cuyo rostro de historiador liberal en la reforma política de 1977 se escondía el lobo de Bartlett Díaz de 1988 para encargarse de cuidar a las ovejas de la democracia electoral.

La iniciativa de reforma electoral de Gómez Álvarez es la muestra del fracaso de la tomadura de pelo que han vendido Woldenberg y Córdoba Vianello como transición democrática que nunca fue porque nunca tuvo ese objetivo. Y los ciudadanos tendrán que seguir pagando los platos rotos en elecciones para fortalecer el partido dominante en turno.

