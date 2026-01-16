Sneijder confiesa que «no era penal»

El 29 de junio de 2014 quedó marcado como uno de los días más dolorosos para el futbol mexicano, ya que cuando el destino le sonreía al Tri, Giovani Dos Santos se confirmaba como el héroe y el tiempo se agotaba, Holanda jugó con el destino y eliminó -una vez más- al conjunto azteca en los Octavos de Final.

Luego de una Eliminatoria Mundialista en donde México sufrió de más y tuvo que convertirse en el último invitado al Mundial 2014 tras derrotar en Repechaje a Nueva Zelanda, la historia de Miguel Piojo Herrera y sus dirigidos arrancaba con una nueva ilusión.

Debutando con victoria de 1-0 sobre Camerún, el Tri llegaba a uno de los compromisos que terminaron marcados en la memoria del aficionado, empatando 0-0 contra Brasil en el Castelão de Fortaleza y poniendo a Memo Ochoa como la más grande figura.

Tras una previa con dimes y diretes, México no se achicó y cerró la Fase de Grupos venciendo 3-1 a Croacia, donde ya militaban figuras como Ivan Rakitic, Luka Modric, Ivan Perisic y Mario Mandzukic, terminando como segundo del sector y obteniendo su boleto a Octavos de Final.

Arrancando como víctima entre los 16 mejores del certamen, el Tri de Miguel Herrera se enfrentó a la Naranja Mecánica que sufrió el gol de Giovani Dos Santos sobre el inicio del segundo tiempo (48′) que ponía contra las cuerdas a los europeos, quienes poco a poco inclinaron la cancha a su favor.

Los fantasmas llegaron para el combinado Tricolor y, tras una mala marca en tiro de esquina por parte de Javier Aquino, Wesley Sneijder remató para igualar (1-1 al 88′) y volcarse al frente en busca de evitar los Tiempos Extra, donde México llegaba en mejor condición física.

#NoEraPenal… que eliminó al Tri

Durante el tiempo de compensación, Arjen Robben entró al área mexicana, regateó de forma habitual y terminó tendido en el terreno de juego, donde de manera inexplicable el silbante marcó penal a favor de Holanda.

Desde los 11 pasos, Guillermo Ochoa no logró agigantar su figura y Klaas-Jan Huntelaar consiguió la anotación que eliminó al Tri del Mundial 2014, desatando una tristeza poco antes vista en el aficionado que se encontraba en el Estadio Castelão y en los millones de trabajos, escualas, casas y restaurantes en México.

Ahora, a casi 12 años del suceso, el protagonista del primer tanto europeo contra el Tri se tentó el corazón, acabó con la mentira y aceptó que #NoEraPenal… aunque sus palabras ya no sirvan de absolutamente nada:

«Recuerdo el momento en 2014, y -para ser honesto- se los puedo decir… #NoEraPenal, pero el árbitro dio el penal. Es lo que es», mencionó entre risas Wesley Sneijder.



