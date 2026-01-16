Tampico: el territorio como prioridad

A BARLOVENTO/TOMÁS BRIONES

El regreso a las colonias, el contacto con la gente y el conocimiento de la realidad que se vive fuera de las oficinas siempre es un tema que preocupa a quienes llegaron a los cargos públicos vía una elección.

Y lo mismo para fortalecer la marca personal que para poder saber cuáles son las condiciones en las que vive la gente, cuáles son sus inquietudes y motivaciones, retornar a las colonias y recorrer sus calles es una de las mejores maneras de lograrlo.

Además, un gobierno que aspire a seguir trabajando de manera correcta y atendiendo lo que se requiere con rapidez y eficacia debe hacer eso sí o sí, evitando alejarse del contacto ciudadano y de la retroalimentación sobre su desempeño.

Eso es lo que explica que la semana pasada se realizara la primera de una serie de audiencias ciudadanas que la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, tiene planeadas para los siguientes meses, con el objetivo de conseguir una mayor identificación con las familias tampiqueñas.

La Delegación Municipal de la Zona Norte albergó esa primera jornada de trabajo en la que participaron funcionarios municipales y se logró la colaboración de instituciones estatales y federales, en lo que se llamó “Aquí Contigo” o “Día Ciudadano”.

Definido ya como “Día del Pueblo”, el esquema de audiencia ciudadana en determinados sectores llevó ayer a la alcaldesa a la colonia Unidad Modelo, una de las más pobladas de la ciudad, para dialogar directamente con las personas que llegaron a exponer problemas, solicitar apoyos, presentar quejas y pedir información sobre determinados asuntos.

Lo que antes eran las jornadas de Bienestar parecen haber mutado en un esquema que, ahora sí, busca un impacto directo en la calidad de vida de la gente, pues no solamente se venden productos básicos a bajo precio o se lleva a funcionarios de diversas áreas a atender peticiones, sino que la propia Mónica asume la tarea de encabezar a sus colaboradores en acciones directas.

Lo que estamos viendo en los hechos es un trabajo de territorio directo para escuchar a la gente, resolver lo que se pueda en el momento, programar lo que requiere de más tiempo y fortalecer la presencia municipal de aquí en adelante.

El trabajo de campo es algo que corresponde en primera instancia a la Secretaría de Bienestar, pero todo indica que la necesidad de definir desde ahora un rumbo claro para este año y el siguiente llevó a Mónica a idear este esquema de interacción con los ciudadanos.

Será interesante observar cómo evoluciona la implementación de este nuevo modelo de escucha y acercamiento ciudadano para lograr los resultados propuestos en materia de fortalecimiento territorial, de proyección del gobierno municipal y, por supuesto, de consolidación de los principales actores de esta administración.

Estas audiencias ciudadanas “Aquí Contigo” marcan el inicio de una etapa en la que necesariamente se tienen que dar respuestas más rápidas y eficaces a los tampiqueños y ofrecer soluciones integrales, no solamente acciones aisladas de carácter asistencial que siempre se quedan cortas.

PEPE SCHEKAIBÁN, NUEVO SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

El diputado local panista Pepe Schekaibán fue elegido integrante de la mesa directiva del Congreso, que ayer inició el segundo período ordinario de sesiones y desde ahí prepara una agenda de actividades más intensa.

El tampiqueño recibió el respaldo de sus compañeros de los diversos grupos legislativos para que, a partir de ayer, asuma las tareas como secretario de la mesa directiva que llevará a cabo los trabajos legislativos de la agenda marcada para los siguientes meses.

Entre los temas que las diputadas y los diputados locales de Tamaulipas tendrán que resolver este mes se encuentra la designación del nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción, así como otras iniciativas que están pendientes para este año.

Como sea, Pepe vuelve a colocarse en el centro de la atención porque es la segunda vez que lo eligen para integrar la mesa directiva del Congreso desde que inició labores la actual Legislatura, lo cual da una idea de la capacidad que tiene para lograr consensos entre miembros de otras fuerzas políticas.



La recientemente nombrada secretaria de Bienestar Social de Altamira, Blanca Guzmán, ha aumentado su presencia mediática, señal de que hay un proyecto para promoverla como potencial aspirante a la candidatura de Morena a la Alcaldía, en 2027.

Falta mucho tiempo y las circunstancias siempre cambian, pero es muy evidente que a la síndica con licencia la están impulsando con fuerza para tratar de que su nombre sea conocido cuando Morena realice las encuestas definitorias.

No obstante, llega tarde a la carrera, en la que ya le llevan bastante ventaja la diputada federal Blanca Narro y el diputado local Marcelo Abundiz Ramírez.

