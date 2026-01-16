Tec de Madero apuesta al futuro y abrirá carrera de Inteligencia Artificial

El directivo explicó que esta carrera responderá directamente a las necesidades actuales del entorno tecnológico y productivo.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Madero ampliará su oferta académica con la apertura de la carrera de Inteligencia Artificial, una de las disciplinas con mayor proyección a nivel mundial, anunció el director de la institución, Juan Dionisio Cruz Guerrero.

La nueva ingeniería se sumará a los programas estratégicos del plantel, que actualmente atiende a más de 8 mil estudiantes y se posiciona dentro del top 5 de los 254 tecnológicos del país.

“Vamos a abrir la carrera de Inteligencia Artificial, que ese es otro gran tema. Tenemos la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y, a la par, va la carrera de Inteligencia Artificial, de acuerdo a las necesidades en las que estamos inmersos”

Informó que para aprovechar la infraestructura del Centro de Investigación Petroquímica, ubicado en el campus 3 en Altamira, en el próximo mes de agosto iniciarán también las carreras de química y gestión empresarial, ante la elevada demanda de espacios en educación superior.

“El Tecnológico de Ciudad Madero tiene tres campus, dos en Ciudad Madero y un tercer campus que es el Centro de Investigación Petroquímico en Altamira; tenemos infraestructura física, laboratorios, maestría y doctorado”

Adelantó que la convocatoria oficial se publicará en febrero.

Finalmente, Cruz Guerrero dio a conocer que entre las ingenierías con mayor demanda se encuentran industrial y química, y expresó que el Tec de Madero es la única institución que ofrece la Ingeniería en Semiconductores, actualmente cursando su quinto semestre.