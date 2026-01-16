Transporte Público ausente: usuarios recurren a Guardia Estatal por unidad peligrosa

La regidora calificó el hecho como un incidente penoso y lanzó un ultimátum para que este mes se concrete una reunión con el delegado regional de Transporte Público

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Luego de que usuarios del transporte público solicitaron al 911 la intervención de la Guardia Estatal para frenar el exceso de velocidad de un operador, la presidenta de la Comisión de Transporte del Cabildo de Tampico, Guillermina Arriaga Moreno, lamentó que una corporación de seguridad tuviera que intervenir en un tema que corresponde directamente a la autoridad del transporte.

La regidora calificó el hecho como un incidente penoso y lanzó un ultimátum para que este mes se concrete una reunión con el delegado regional de Transporte Público, Francisco Gojón Medina, al señalar que ha sido invitado en reiteradas ocasiones sin acudir al Palacio Municipal.

“Tuvieron que recurrir a la Guardia Nacional, que no debe de ser de esa manera; por eso está el delegado de transporte público, que son los que sancionan. Ocurrió este penoso incidente… en este mes tiene que ser”

Arriaga Moreno insistió en que la raíz de muchas irregularidades es la falta de capacitación de los operadores del transporte público en el sur de Tamaulipas.

“Todo eso viene derivado de la capacitación de los tres niveles, choferes de ruta y de los camiones. Hay que concientizar a cada uno de ellos; se tienen que capacitar para evitar todos estos atropellos y no tiene por qué intervenir la Guardia Estatal”

Finalmente, informó que la comisión se mantiene atenta para sostener la reunión con el delegado regional, ante el cúmulo de quejas ciudadanas.

“Falta de empatía de los chóferes, falta de rutas; hay muchos temas que tratar con el delegado, si tienen un plan”

La comisión de transporte en el cabildo está integrada por Karen Sánchez, Guillermo Cuadra, Martín Castellanos, Alejandro Martínez y Guillermina Arriaga Moreno, quienes se reunieron para analizar las problemáticas del transporte público planteadas por la ciudadanía.