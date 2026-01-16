Victoria: la disputa

GOLPE A GOLPE/JUAN SANCHEZ MENDOZA

Ciudad Victoria es la cabecera del municipio Victoria –dividido en 42 ejidos, varios poblados y congregaciones–, y es también la capital de Tamaulipas.

Refiero la aclaración porque la mayoría de aspirantes a la alcaldía que habrá de renovarse el año próximo, en su auto promoción, regularmente no se refieren al municipio con el nombre Victoria –establecido, éste, en honor al primer Presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria–, sino como Ciudad Victoria, exhibiendo (así) su ignorancia histórica. Y del marco geográfico estatal.

Ojalá y en lo sucesivo, esos indoctos, abreven, siquiera un poco en los textos referentes a la instauración de la autoridad municipal y en el por qué, Ciudad Victoria, se convirtió en la capital de Tamaulipas en 1825.

Ciertamente, a muchos, por no decir a la mayoría, les vale madre todo este rosario, pues su codicia es gobernar la ciudad en que están instalados los tres poderes estatales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin entender que el predominio del mandato lo ejerce el gobernador.

Aunque quizá ambicionen el cargo bajo la creencia de que así estarían más cerca del mandatario estatal. Y que eso los llevaría a brillar en política. Obviamente, ‘apadrinados’ por personajes influyentes, sin entender que, en esta ocasión, el talento político sería un requisito, pese a la teoría de que al rejuego pre-electoral no entras, sino te meten; y no sales, sino te sacan, en menoscabo suyo.

Hasta hoy, sólo por Movimiento Regeneración Nacional (morena), hay, por lo menos, una decena de aspirantes a la candidatura municipal. Y en lo que toca a la oposición, la cifra luce pobre ante la creencia (fundamentada) de que el membrete guinda continuaría en el poder.

Coincido con esa apreciación.

Sin embargo, abrigo la sospecha de que, imponiendo un candidato, en el caso de morena, sin arraigo, sin compenetración social, sin capacidad de convocatoria, sin estructura propia, sin oficio político y sin experiencia en la administración pública, podría el partido sufrir un revés en las urnas.

De ahí la necesidad de que, a ocho meses de instalarse (formalmente) el proceso electoral, se haga un análisis sobre los aspirantes. Y escenarios que pudieran presentarse ante una eventual ‘imposición’. Pero este estudio debe practicarse sin apasionamientos, sin fobias ni simpatías. ¡Uf!

Evidentemente, el membrete guinda atraviesa por su mejor momento a poco más de cuatro años de haberse instituido en la Presidencia Municipal, pues a diferencia del primer año de mandato del alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, éste ni los funcionarios municipales han sido perseguidos con tanta saña tras la huida de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ni siquiera se presentó a entregar la estafeta relevista.

Actualmente, ‘Lalo’ mantiene una relación de cordialidad y respeto con el gobernador Américo Villarreal Anaya, lo que ha permitido que transite de manera firme apoyando la construcción del segundo piso de la 4T, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque los ‘amarra-navajas’ al servicio de oscuros intereses insistan en ponerle piedras en el camino para deteriorar su imagen e impedir que influya en la nominación de su relevo.

Lo que no consideran en su embestida, es el dicho popular que refiere: ‘alcalde no mete alcalde’ –antiquísimo, por cierto–, y menos en una capital, como es el corazón de Tamaulipas.

Así que, suponer que ‘Lalo’ maniobra u opera, para que la candidatura a la alcaldía por parte de morena sea para Hugo Arael Reséndez Silva –el secretario general del Ayuntamiento–, es una estupidez, aunque a pulso el aludido asoma como el prospecto más firme de morena por su talento y su conocimiento del marco jurídico municipal, tanto como del administrativo.

En redes sociales se dice que irían por esa candidatura dos diputadas locales: Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera y Judith Katalyna Méndez Cepeda.

Además, el diputado federal José Braña Mojica.

También Luis Gerardo Illoldi Reyes, actual secretario del Trabajo; Luis Eduardo García Reyes, el vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva del gobierno estatal; Marggid Rodríguez Avendaño, delegado del IMSS-Bienestar federal; y el empresario Jorge ‘Tico’ García.

Más los que se acumulen esta semana.

En mi apreciación personal Hugo asoma como el ente más cuajado en los asuntos municipales.

Así lo admite el exgobernador Eugenio Javier Hernández Flores quien, como figura dominante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha ofrecido a Reséndez Silva la candidatura en caso de que morena le niegue la nominación, pues sabe que es Hugo un gallo digno a jugarse frente a un improvisado.

Hugo, sin embargo, no se deja seducir por el canto de las sirenas.

Y continúa haciendo su chamba, mientras los otros andan alborotados haciendo precampaña dizque soterradamente.

