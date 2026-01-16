VIDEO: Aarón Mercury sorprende al besar a famoso influencer

El exparticipante de “La Casa de los Famosos México” volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se filtró el video del beso

MÉXICO.- Las tendencias en redes sociales giran en torno al generador de contenido Aarón Hernández González -quien es mejor conocido como Aarón Mercury– porque se filtró un video en el que aparece besando a un hombre, quien también es conocido en las plataformas digitales porque es influencer.

El exparticipante de “La Casa de los Famosos México” (LCDLFMX) captó la atención desde el escenario, ya que se dejó ver junto al influencer Andrés Johnson. Esto no fue casualidad, sino que coincidieron gracias a que Las alucines los invitaron a sumarse a un presentación que ofrecieron en el Auditorio Nacional.

Aarón Mercury y Andrés Johnson se convierten en Dany Zuko y Sandy Olsson

Tanto Aarón Mercury como Andrés Johnson presumieron esto en sus redes sociales porque grabaron videos juntos. El exparticipante de “Las estrellas bailan en Hoy” le dio vida a Dany Zuko, mientras que el influencer de Hermosillo, Sonora, le dio vida a Sandy Olsson, es decir, personajes de la película “Vaselina”.

“Llegamos al show de Las alucine, ¿se lo esperaban?”, escribió Aarón en una de las publicaciones que hizo para compartir un video que protagonizó con Andrés Johnson. “Espera, en el sueño alucín somos Dany y Sandy”.

Así fue el beso de Aarón Mercury y Andrés Johnson

Al estar en el escenario Auditorio Nacional, Aarón Mercury y Andrés Johnson se robaron las miradas al darle vida a los personajes de la icónica película que protagonizaron la fallecida cantante Olivia Newton-Jones y el actor John Travolta.

Las miradas estuvieron en los generadores de contenido, quienes sorpresivamente se dieron un beso de piquito. Aarón Mercury se acercó a Andrés Johnson, a quien le dijo “a ver, levántate el bigote” y le plantó el beso, lo que causó revuelo entre el público.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO