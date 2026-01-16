VIDEO: Agentes de ICE comen en restaurante de comida mexicana y luego arrestan a empleados

El suceso generó conmoción en la zona, pues los colaboradores de “El Tapatío” fueron arrestados tras cerrar el restaurante

ESTADOS UNIDOS.- Este viernes 16 de enero se volvió viral cómo los Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían arrestado al menos a tres empleados de un restaurante mexicano a las afueras de Minneapolis, Minnesota, luego de las protestas que se han llevado a cabo en la zona de EU.

Fueron testigos de la zona, quienes compartieron fotos de los agentes dentro del restaurante y consiguieron grabar videos del arresto, afirmando que todo el personal del restaurante de comida mexicana se puso nervioso ante la llegada de los agentes de ICE.

Fue entonces que, alrededor de las 20:30 horas, testigos observaron cómo agentes de ICE arrestaron al menos a tres pelados del restaurante cerca de la escuela de Wilma, así como de una iglesia; según medios locales, los hombres fueron perseguidos tras el cierre del restaurante.

Agentes de ICE comen en restaurante de comida mexicana y arrestan a todos al cerrar

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas arrestadas en el sitio, pero de manera preliminar se sabe que el restaurante en el que fueron los Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sería uno conocido como “El Tapatio”, generando conmoción en la zona.

De manera preliminar, ni ICE ni el estado de Minneapolis han hablado sobre lo que sucedió el pasado jueves 15 de enero, pero la zona sigue siendo criticada, pues fue donde Renee Good fue asesinada por Jonathan Ross en medio de una manifestación anti-ICE.

Por lo que el avistamiento, así como la confrontación entre migrantes y agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se hace cada vez más recurrente en la zona de Minneapolis, por lo que habrá que esperar una actualización de las dependencias sobre el estatus de los detenidos.

CON INFORMACIÓN DEL HERALDO DE MÉXICO