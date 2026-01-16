VIDEO: Agentes del ICE sacan a rastras de su coche a una mujer con autismo y la arrestan

En el metraje se registró como cuatro agentes con máscaras abren las puertas, cortan el cinturón de seguridad y la arrastran mientras ella les dice a gritos que tiene un diagnóstico específico

ESTADOS UNIDOS.- Una ciudadana estadounidense fue la protagonista de un video viral tomado por una periodista durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneápolis, Minnesota. La joven fue arrastrada a la fuerza de su vehículo pese a que les notificó que era una persona diagnosticada dentro del espectro autista que iba de camino a una cita médica.

El metraje del arresto de Aliya Rahman, como fue identificada posteriormente, comenzó a viralizarse en las redes sociales, provocando millones de vistas y decenas de comentarios sobre las acciones de los agentes y el trato que dan a los ciudadanos. La grabación original fue tomada por la periodista Amanda Moore (@noturtlesoup17) durante un operativo en la calle 34 y la avenida Park.

La detención de Aliya Rahman: sacada a rastras de su coche

El arresto de Rahman ocurrió en un momento caótico y tenso en el que los ánimos ya estaban por lo alto, ya que la detención previa de unos menores —a quienes sacaron de su casa— provocó protestas en la calle y enfrentamientos verbales entre los vecinos y los agentes federales.

Fue en ese momento en el que Aliya Rahman intentó cruzar la zona en la que ocurría el enfrentamiento y no logró avanzar, debido a la aglomeración de personas. Sin embargo, la situación empeoró cuando los agentes decidieron marcarle el auto y pedirle que saliera, ella respondió que no podía porque se encontraba atrapada en el caos.

La mujer se dirigía a una cita médica de rutina en el Centro de Lesiones Cerebrales Traumáticas cuando se topó con los agentes del ICE en el cruce de las calles. Estaba rodeada de agentes y manifestantes, todos gritando y protagonizando una escena caótica. Ante la inmovilidad de la joven, un agente enmascarado rompió la ventanilla del pasajero, ella trataba de explicar por la ventanilla del conductor su situación, pero fue sacada a rastras del auto por un par de agentes, quienes cortaron su cinturón de seguridad y la llevaron de los brazos y piernas hasta un vehículo del ICE.

“Soy una persona dentro de espectro autista y trato de ir al médico allí mismo, por eso no me moví”, gritaba Rahman a los oficiales mientras la detenían.

La abogada de la joven, Alexa Van Brunt, quien también es directora del MacArthur Justice Center, dijo que Rahman no sabía si avanzar, con lo que se arriesgaba a ser acusada de agredir a los agentes. Además, no quería sufrir un episodio como el de Renee Good, quien fue asesinada por un agente de ICE mientras manejaba su auto para alejarse.

“Sus únicas opciones eran mover su coche hacia adelante en dirección a los oficiales de ICE y arriesgarse a ser acusada de intentar dañarlos —lo que llevó a la muerte de Renee Good— o quedarse quieta, lo que al final llevó a la violencia física y al abuso”, escribió Van Brunt en un comunicado reproducido por la agencia AP.

De acuerdo con la abogada, Aliya Rahman fue llevada a un centro de detención, donde se le negó la atención médica y perdió el conocimiento. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó, sobre este operativo, que ella era parte de los “agitadores” que obstruían los arrestos en la zona.

Aliya Rahman dijo que fue llevada a un centro de detención donde se le negó atención médica y perdió el conocimiento. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que ella era una agitadora que estaba obstruyendo a los agentes de ICE que realizaban arrestos en la zona.

El arresto que encendió la mecha

En Minneápolis, los operativos migratorios han despertado protestas | AFP

De acuerdo con la periodista Amanda Moore, la primera en documentar el evento, los agentes del ICE habían ingresado a un domicilio para retirar a dos adolescentes, aunque no se han esclarecido los motivos ni si tenían una orden de arresto.

Los vecinos, agitados y enojados, les gritaban a los agentes que los liberaran. “Déjenlos ir, son niños”, repetían Sin embargo, las confrontaciones entre los vecinos y los agentes escalaron hasta tal punto que los empleados federales usaron gas lacrimógeno y balas de gas pimienta para dispersar a los manifestantes.

Entre esos enfrentamientos verbales registrados ocurrió el caso de Rahman, de quien el DHS dijo en un comunicado que ella formaba parte del grupo de agitadores, ya que “ignoró múltiples órdenes de un oficial para mover su vehículo lejos de la escena”. Fue arrestada junto con otras 6 personas, incluida una que fue acusada de “saltar sobre la espalda de un oficial”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO