VIDEO: Captan a enfermero golpeando a niño con parálisis cerebral

Video de vigilancia destapó un caso de violencia infantil en Long Island.

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades del condado de Suffolk, en Long Island, Estados Unidos, arrestaron a un auxiliar de salud domiciliaria tras la difusión de un video de vigilancia que lo muestra agrediendo física y violentamente a un niño de cinco años con discapacidad severa, bajo su cuidado.

El acusado fue identificado como Bruno Valenzuela, de 31 años, quien enfrenta cargos por poner en peligro el bienestar de una persona con discapacidad física y el de un menor de edad, de acuerdo con información difundida por la policía local y medios como ABC y Daily Voice. Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre, en el domicilio del menor en la localidad de Port Jefferson.

La víctima, identificada como Maverick, padece parálisis cerebral, es no verbal, tiene necesidades médicas complejas y no puede desplazarse por sí mismo. Según el reporte policial, el niño comenzó a toser y llorar mientras se encontraba bajo la supervisión directa de Valenzuela, quien llevaba más de tres años asignado al cuidado del menor.

Video revela la agresión y desata la investigación

Las cámaras de seguridad instaladas en la habitación del niño captaron el momento en que el cuidador golpea repetidamente al menor en el pecho y la espalda, e incluso lo estrangula brevemente, según describen las autoridades. Posteriormente, los padres notaron hematomas visibles en el cuerpo del niño y decidieron trasladarlo de inmediato al Hospital Stony Brook.

Aunque la familia alertó a las autoridades, la investigación policial avanzó lentamente. De acuerdo con el testimonio del padre del menor, Christopher Brower, detective del Departamento de Policía de Nueva York, los agentes inicialmente indicaron que necesitaban una evaluación médica para determinar si los golpes podían haber tenido una justificación clínica.

La Unidad de Víctimas Especiales (SVU) redujo el ritmo de la investigación debido a la ausencia temporal de un detective, situación que generó duras críticas una vez que las imágenes se difundieron en medios locales.

Tras revisar las grabaciones, los padres presentaron una denuncia formal dos días después del incidente. La presión pública aceleró la actuación de las autoridades, que finalmente procedieron al arresto del cuidador.

Valenzuela trabajaba para la agencia Christian Nursing Registry, institución que lo había asignado a la familia desde hacía tres años y medio. Su directora, Camille Harlow, expresó su consternación por lo ocurrido y aseguró que el enfermero fue despedido de inmediato y reportado al departamento estatal de licencias.

“Estamos horrorizados. En 38 años, nunca nos había sucedido algo así”, declaró Harlow, al tiempo que señaló que Valenzuela contaba con antecedentes verificados y documentación en regla, aunque ahora se investiga si existió negligencia en los controles previos.

Durante su comparecencia judicial, Valenzuela se declaró no culpable. El juez ordenó su libertad supervisada con monitoreo GPS, ya que los cargos presentados no permiten la imposición de fianza en efectivo bajo la legislación vigente en el estado de Nueva York.

La policía del condado de Suffolk habilitó una línea especial de contacto para que otras familias que hayan utilizado los servicios del acusado puedan aportar información, ante la posibilidad de que existan más víctimas de maltrato

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR