VIDEO: Carmen Campuzano reaparece con nueva cirugía de nariz

La top model mexicana dio a conocer en sus redes sociales que vuelve a la vida pública después de enfrentar algunos problemas de salud relacionados con su nariz

MÉXICO.- Carmen Campuzano, top model mexicana, dio a conocer en las redes sociales un nuevo video en el que se le puede ver un semblante diferente debido a que se realizó una nueva cirugía en su nariz. De manera inmediata comenzaron a llegar comentarios donde admiran su belleza.

¿Qué le pasó a Carmen Campuzano?

Fue durante el mes de agosto de 2025 que Carmen Campuzano tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Se trató de un accidente que tuvo con sus lentes, mismos que le perforaron la nariz, por lo que tuvo que acudir ante profesionales para hacerse cargo de las secuelas que esto le dejó. Fue a través del doctor Raúl Granados, especialista en microcirugía microvascular, como logró recuperar su salud.

«La cirugía… fue un éxito total. Publico este video para que todos estén tranquilos», expresó en ese momento a través de un video publicado en su Instagram oficial

Dio a conocer en redes su estado de salud Foto: Facebook | Carmen Campuzano

¿Carmen Campuzano vuelve al modelaje?

El motivo de su regreso a las redes sociales es para anunciar que tendrá una master class sobre cómo ser Top Model en México, mismo que tendrá lugar del 29 de enero al 1 febrero de 2026 en la Ciudad de México, mismo donde aprenderás modelaje profesional, oratoria, colorimetría en moda, automaquillaje, entre otros.

También agregó que está abierta de nueva cuenta para toda clase de participaciones en vivo, ya sea como artista o como figura pública, pero también como conferencista en diversos temas que tienen que ver con el modelaje, la salud y lo más importante, la consejería en adicciones.

¿Quién es Carmen Campuzano?

Carmen Campuzano es una destacada modelo mexicana que alcanzó la cima del éxito en la década de los 90, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de las pasarelas por todo el mundo. Gracias a su gran trabajo, logró convertirse en la portada de revistas de prestigio como Vogue e imagen de marcas de lujo, lo que le valió ser apodada como la «reina de las pasarelas».

Su carrera comenzó a la temprana edad de 13 años y, tras consolidarse en el mundo de la alta costura, incursionó también en la actuación y la música, donde incluso tiene un espectáculo de Disc Jockey. Su última aparición en la televisión mexicana fue como participante en el reality show de MasterChef Celebrity.

Su fama también está vinculada a una historia de superación personal tras enfrentar una etapa de crisis marcada por problemas de salud y adicciones a las drogas, pero en años recientes se ganó el respeto del público no solamente por superarlo, también por hacer conferencias y otra clase de ayudas para personas que atraviesan por lo mismo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO