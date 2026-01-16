VIDEO: Con bate rompe parabrisas de la camioneta su vecina por escuchar a Ricardo Arjona a todo volumen

“Le rompí el vidrio porque tenía la música a todo volumen y era la música de Arjona”, confesó el agresor a los policías.

MÉXICO.- Un hombre perdió el control luego de que su vecina tuviera la música a todo volumen, pero lo que más desató su ira fue que se tratara de canciones del cantante Ricardo Arjona; así lo corroboró ante las autoridades. “Le rompí el vidrio porque tenía la música a todo volumen y era la música de Arjona”, confesó el agresor a los policías.

Los hechos quedaron registrados en video y causaron gran sorpresa entre los internautas. En la grabación, compartida por una cuenta de X, se ve cómo el hombre sale a plena luz del día a tocar a casa de su vecina con un bate, lo que indicaría que el sujeto se encontraba bastante alterado desde el primer momento.

🚨 ESCUCHABA ARJONA A TODO VOLUMEN Y LE ROMPIÓ EL PARABRISAS

– El agresor confesó que no podía dormir la siesta y le reventó el auto con un palo

– Estaba sonando «Dime que No»

📍 Resistencia | Chaco

➡️ Vía @diarionorte pic.twitter.com/VXgsagdaDj — Vía Szeta (@mauroszeta) January 15, 2026

“Le rompí el vidrio porque tenía la música a todo volumen y era de Arjona”: vecino destroza auto de su vecina

En el video, de un minuto de duración, se observa cómo toca a la puerta varias veces y dialoga con alguien; pero en ese instante estalla en furia, se voltea y da batazos a la camioneta estacionada afuera del domicilio hasta romper completamente el parabrisas, para posteriormente retirarse indignado.

La agresión sucedió mientras sonaba el éxito lanzado en 1998, “Dime que no”, del reconocido cantante guatemalteco. El agresor habría argumentado que los ruidos desataron su molestia, y más aún por tratarse de Ricardo Arjona. El hombre fue aprehendido, confesó el delito y los afectados iniciaron un proceso en su contra por amenazas y daños.

