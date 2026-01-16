VIDEO: Maestras maltratan y se burlan de bebés en una estancia infantil en Argentina

El escándalo en el también kínder "Manitos a la Obra" indignó a los usuarios de redes sociales, circulan varios videos y audios de la violencia que sufrían los menores de entre 2 y 6 años

ARGENTINA.- Un terrible caso de maltrato infantil en una guardería ha indignado a la ciudad de Santa Fe, Argentina, luego de que varias maestras fueran evidenciadas mediante audios y videos mientras maltrataban a bebés y niños de entre 2 y 6 años de edad.

El hecho ocurrió en la localidad de Villa Constitución, en el jardín de niños y estancia infantil «Manitos a la Obra». Las profesoras fueron grabadas por sus propios compañeros de trabajo, quienes, hartos de presenciar injusticias, decidieron registrar los abusos.

En las grabaciones se escucha cómo las docentes se burlan de los menores y los regañan. Uno de los videos que más indignación ha generado muestra a una de las maestras tomando a una bebé para sacudirla fuertemente y azotarla contra el suelo, mientras le grita y la pequeña llora desconsoladamente.

«A ver si hacemos caso, niñita», se escucha decir a la mujer.

Escándalo en estancia infantil, maestras golpean y se burlan de bebés: VIDEO

En otros audios se percibe la indiferencia y las quejas de las maestras hacia los niños; en uno de ellos, incluso se burlan de la forma de jugar de un menor.

«Cree que está jugando el est…”, menciona una de las maestras acusadas.

A raíz de estos hechos, las autoridades clausuraron el establecimiento mientras investigan lo sucedido y determinan las acciones legales contra las tres docentes imputadas. En redes sociales, la noticia ha desatado una ola de indignación con comentarios como: “¡Justicia para los bebés!”, “Deben ir presas” y cuestionamientos sobre la formación pedagógica de quienes están a cargo de menores.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO