VIDEO: Sujeto armado con un cuchillo ataca a clientes de centro comercial en Hong Kong; policía lo abate

Las imágenes tomadas con el celular de uno de los testigos muestran al sujeto armado con un cuchillo tomando como rehén a una mujer

HONG KONG.- Policías abatieron a un sujeto que ingresó armado con un cuchillo a un centro comercial, donde protagonizó un incidente violento poniendo en riesgo a las personas que se encontraban en el lugar. La agresión fue grabada en video con el celular de uno de los testigos y publicada en redes sociales.

El ataque ocurrió el pasado jueves 15 de enero de 2026, el centro comercial Tuen Mun Town Plaza, en Hong Kong. De acuerdo con las primeras investigaciones, el sujeto armado era un ciudadano vietnamita, de 34 años de edad, con antecedentes penales.

Testigos relataron que fue alrededor de las 19:00 horas cuando el agresor fue visto amenazando a los clientes comerciales con un arma blanca. Al arribar la policía de Hong Kong intentaron negociar con el sujeto para que soltara el cuchillo e incluso utilizaron gas pimienta para someterlo, pero desafortunadamente no obtuvieron buenos resultados.

El sujeto armado era un ciudadano vietnamita, de 34 años de edad, con antecedentes penales. Créditos: @AsianDawn4

Sujeto armado muere en hospital por graves lesiones

El video difundido muestra el caos que se vivió en el centro comercial Tuen Mun. Como se ve en las imágenes a pesar de que el agresor estaba rodeado por los policías, decide no atender las órdenes verbales de los agentes y toma como rehén a una mujer, solo por algunos segundos, antes de que las fuerzas del orden lo sometan con dos disparos.

El hombre fue trasladado en estado inconsciente al Hospital de Tuen Mun, donde horas más tarde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades de Hong Kong señalaron que el caso será investigado conforme a los protocolos establecidos para el uso de la fuerza.

[Warning: distressing footage] BREAKING: Police fired live rounds to subdue a knife-wielding man at Tuen Mun Town Plaza on Thursday evening, according to local media. The man was sent to hospital in an unconscious state, police told HKFP. In full: https://t.co/DCCXWexVft pic.twitter.com/LVfFGRrhXL — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) January 15, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO