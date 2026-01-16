Viene frío de 0 grados a Tamaulipas: SMN

Las zonas serranas de #Tamaulipas estarán a punto de helarse este fin de semana, pues habrán de registrar temperaturas de los 0 a los 5 grados centígrados y sensaciones térmicas menores, derivado del frente frío número 29

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Las zonas serranas de Tamaulipas estarán a punto de helarse este fin de semana, pues habrán de registrar temperaturas de los 0 a los 5 grados centígrados y sensaciones térmicas menores, derivado del frente frío número 29 de la temporada.

Y es que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN),el sistema comenzará a dejar sentir sus efectos a partir de este sábado y hasta el lunes, con un escenario marcado por intervalos de chubascos, descenso de temperaturas y ambiente invernal, principalmente en las regiones altas del estado.

En el pronóstico extendido a 96 horas, se detalla que el sistema frontal no solo provocará bajas temperaturas en las zonas antes citadas, sino que también dejará lluvias intermitentes acumuladas de entre 5 y 25 milímetros, las cuales podrían presentarse de manera dispersa durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana desde el norte hasta el sur tamaulipeco.

Así también, el SMN expuso que estas precipitaciones estarán acompañadas por un descenso térmico significativo, especialmente durante las madrugadas y noches.

El organismo federal advirtió que en las zonas serranas se incrementa el riesgo de ambiente muy frío, posibles heladas aisladas y afectaciones a población vulnerable, así como a actividades agropecuarias.

En este contexto, Meteorología Tamaulipas alertó que la presencia de sistemas frontales continuará en los próximos días, por lo que el estado permanecerá bajo la influencia de masas de aire frío.

Aunque los efectos del aire polar-ártico podrían ser de corta duración, sus impactos se reflejarán en descensos térmicos considerables y episodios de lluvia.

“Los frentes fríos seguirán cruzando Tamaulipas en los próximos días. Aunque los efectos del aire polar-ártico sean breves, podrán sentirse descensos térmicos considerables”, advirtió el organismo meteorológico estatal, al tiempo que llamó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

Ante este panorama, autoridades recomiendan extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños y adultos mayores, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y de Protección Civil, ya que no se descarta que las condiciones climáticas puedan modificarse conforme avance el sistema frontal.