Aumentan casos de gusano barrenador en Tamaulipas: confirman uno más este domingo

El incremento resulta relevante si se considera que el último Informe de Casos Activos de GBG en México, con corte al viernes 16 de enero, ubicaba a Tamaulipas con 11 casos activos

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

La presencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) continúa en ascenso en Tamaulipas, luego de que este domingo 18 de enero se confirmara un nuevo caso activo, con lo que la entidad pasó de 11 a 12 casos activos en apenas dos días, de acuerdo con el más reciente seguimiento epidemiológico.

El incremento resulta relevante si se considera que el último Informe de Casos Activos de GBG en México, con corte al viernes 16 de enero, ubicaba a Tamaulipas con 11 casos activos, por lo que el nuevo registro confirma que la plaga sigue expandiéndose en la región sur del estado.

Según el desglose del informe oficial, los 12 casos activos en Tamaulipas se concentran en cuatro municipios del sur, siendo González el más afectado con seis casos, seguido de Llera con tres, Altamira con dos, y El Mante con un caso activo.

En términos acumulados, Tamaulipas registra 13 casos de Gusano Barrenador desde el inicio del brote, de los cuales 12 permanecen activos hasta el día de hoy, lo que confirma que prácticamente la totalidad de los eventos detectados siguen bajo vigilancia y atención sanitaria.

A nivel nacional, el informe epidemiológico con fecha 15 de enero de 2026 reporta 701 casos activos de GBG, con una clara predominancia en el ganado bovino, seguido de canino y, en menor medida, porcino, equino, ovino, felino, caprino y aves, lo que subraya el impacto multisectorial de la plaga.

El comportamiento reciente de los casos en Tamaulipas refuerza la alerta para el sector pecuario del sur del estado, donde las autoridades sanitarias mantienen acciones de monitoreo y control, ante el riesgo de que la enfermedad continúe propagándose si no se fortalecen las medidas de prevención y detección oportuna.

Y algunas de las acciones frente a este escenario, por parte del Gobierno de Tamaulipas, han sido el reforzar las acciones sanitarias para contener la propagación del Gusano Barrenador del Ganado, particularmente en la zona sur de la entidad, donde se concentran los casos activos.

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), se mantienen operativos permanentes de vigilancia epidemiológica, así como inspecciones en unidades de producción pecuaria y puntos estratégicos de movilización de ganado.

De manera paralela, se ha intensificado la capacitación y sensibilización a productores ganaderos, con el objetivo de que identifiquen de forma oportuna las lesiones compatibles con la miasis causada por el gusano barrenador y realicen el reporte inmediato a las autoridades sanitarias, lo que permite una atención más rápida y eficaz de los casos.

Estas acciones incluyen la difusión de protocolos de manejo, aislamiento y tratamiento de animales afectados, así como recomendaciones para el control de heridas, principal puerta de entrada de la plaga.

Asimismo, el gobierno estatal ha señalado que se mantiene una estrecha coordinación interinstitucional con autoridades federales y municipales para el seguimiento puntual de cada caso, el control de focos activos y la reducción del riesgo de dispersión hacia otras regiones del estado.

Las labores se complementan con el control de movilización pecuaria, revisión de guías de tránsito y monitoreo en zonas colindantes con entidades que también presentan presencia del parásito.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado al sector ganadero a no bajar la guardia, fortalecer las medidas preventivas en sus hatos y colaborar con los esquemas de notificación oficial, al advertir que la detección temprana y la atención inmediata son claves para evitar un mayor impacto sanitario y económico en la actividad pecuaria de Tamaulipas.