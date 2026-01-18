Choca con piedra y casi pierde llanta

El coche afectado es un Nissan March en color azul, modelo 2020 con matrícula de Tamaulipas.

Benigno Solís

Expreso-La Razón

Un automóvil compacto casi pierde una llanta delantera, al chocar con una piedra en el libramiento norte, en Altamira.

La roca estaba sobre la cinta asfáltica y era resultado de la reparación de la misma por parte de una compañía.

Fue en el kilómetro 5 de esa vialidad donde se presentó el percance.

El coche afectado es un Nissan March en color azul, modelo 2020 con matrícula de Tamaulipas.

La unidad circulaba por ese libramiento y al llegar a ese punto, el conductor no se percató de la presencia de la piedra, chocando contra la misma.

El carro terminó con la llanta delantera izquierda dañada, misma que quedó doblada luego del impacto.

El automovilista no sufrió lesión alguna.

Personal de Tránsito Altamira arribó para tomar conocimiento del accidente.

Al final, la aseguradora del conductor y la de la empresa llegaron a un acuerdo para la reparación de daños.