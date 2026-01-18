Detienen a presunta asesina de una menor

Julieta “R” es acusada de matar a golpes a una niña de la que se encontraba encargada de cuidar, en el municipio de Reynosa

Alfredo Peña

Expreso – La Razón

Reynosa, Tam.- Una costurera, señalada como presunta responsable de privar de la vida a una niña de cuatro años, fue detenida por elementos de la Unidad General de Investigación de Tamaulipas.

La detenida resultó ser tía abuela de la víctima. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la mujer identificada es Julieta “R”, de 52 años, con domicilio en la colonia Hacienda Las Fuentes, sector cuatro, en Reynosa.

Las investigaciones iniciaron después de que la policía tuvo conocimiento del fallecimiento de la menor, cuyas iniciales son J.V.H.R. Los agentes descubrieron que la niña presentaba signos de maltrato infantil y que, entre los días 6 y 8 del mes en curso, habría recibido severas golpizas que le causaron la muerte.

A la detenida se le imputa el delito de feminicidio. Según las pesquisas, se encargaba del cuidado de la niña debido a que la madre se encuentra recluida en un centro penitenciario de Nuevo León, mientras que el padre trabajaba en ese mismo estado.

Tras ser presentada ante un juez de control, se le dictó prisión preventiva oficiosa. Se otorgó un plazo de cuatro meses para la realización de investigaciones complementarias.