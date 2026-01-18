Esto dice la psicología sobre las personas que tienen tatuajes

Los tatuajes han pasado de ser una práctica marginal a convertirse en una manifestación cultural ampliamente aceptada, presente en personas de distintas edades, contextos sociales y profesiones. Este fenómeno ha despertado el interés de la psicología, que busca comprender qué motiva esta elección.

MÉXICO.- Hoy es muy común ver personas tatuadas en la vida cotidiana. Lo que antes podía asociarse a determinados grupos o subculturas, en la actualidad forma parte del paisaje social. Los tatuajes aparecen en ámbitos laborales, educativos y familiares, reflejando un cambio en las normas estéticas y en la forma en que se concibe el cuerpo.

La psicología es una herramienta que ayuda a entender la decisión de las personas de tatuarse. Desde esta perspectiva, no existe un único perfil psicológico asociado a quienes llevan tatuajes, sino múltiples motivaciones posibles. La elección suele estar vinculada a experiencias personales, emociones significativas o momentos clave de la vida que la persona desea recordar o resignificar.

Para algunas personas, tatuarse está relacionado con la identidad. El tatuaje puede funcionar como un símbolo de pertenencia, de historia personal o de afirmación del yo. En este sentido, el cuerpo se transforma en un espacio donde se inscriben valores, creencias y aspectos centrales de la propia identidad.

Tatuarse también puede ser entendido como una forma de expresión. A través de imágenes, palabras o símbolos, muchas personas encuentran en el tatuaje un medio para comunicar emociones, ideas o vivencias que no siempre resultan fáciles de expresar con palabras. Desde la psicología, esta práctica se interpreta como una manera legítima de exteriorizar el mundo interno y de establecer una conexión entre lo emocional y lo corporal.

