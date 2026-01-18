Frente frío 29 afectará a estos estados del lunes 19 al miércoles 21 de enero

La masa de aire polar asociada al frente ocasionará ambiente frío a muy frío, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central

MÉXICO.- A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se dio a conocer que esta semana, y desde la mañana, el frente frío número 29 se desplazará sobre el oriente de la península de Yucatán, mientras que su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, generando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante ello, las autoridades piden que las y los ciudadanos en México se encuentren preparados para estas bajas temperaturas que se registrarán en ciertos estados a lo largo del periodo de lunes 19 al miércoles 21 de enero.

Panorama general de bajas temperaturas | Conagua

¿En cuáles estados hará frío el lunes 19 de enero?

Durante la mañana, el frente frío número 29 se desplazará sobre el oriente de la península de Yucatán, mientras que su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, generando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además de ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y Mesa Central. Se prevé que durante la tarde-noche el frente frío núm. 29 ingresará al mar Caribe dejando de afectar al país. Los estados en donde se registrarán bajas temperaturas son los siguientes:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Este es el panorama de bajas temperaturas para el lunes 19 de enero | Conagua

¿En cuáles estados hará frío el martes 20 de enero?

El martes, el nuevo frente frío se desplazará sobre el golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y sureste del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones.

Por otra parte, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el occidente del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte de México. Los estados con temperaturas bajas este martes 20 de enero serán:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Panorama de bajas temperaturas para el martes 20 de enero | Conagua

¿En cuáles estados hará frío el miércoles 21 de enero?

El miércoles, el frente frío se extenderá sobre el golfo de México y el noreste de la península de Yucatán, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha península.

A su vez, la vaguada en niveles altos de la atmósfera se extenderá sobre el norte y noreste de la República Mexicana, continuará interaccionando con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos y rachas fuertes de viento en las mencionadas regiones, además de lluvias aisladas en el centro y oriente del territorio mexicano.

Los estados con bajas temperaturas son los siguientes:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

